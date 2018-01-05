أخبار مصر اليوم الجمعة 5/1/2018.. أهم ما ورد في الصحف المصرية

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مازالت أخبار مصر اليوم متجددة في كافة المحافظات المصرية بشكل دائم حيث تتصدر الساحة العديد من المجريات التي قد كشفت عنها الصحف المصرية على مدار الساعات القليلة الماضية، ولهذا نستعرض لكم من خلال هذا المقال الهام كافة التفاصيل التي قد أعلنت عنها الصحف المصرية بشأن أخر أخبار مصر اليوم الجمعة.

أخبار مصر اليوم الجمعة 5/1/2018: نعرض لكم حلول أزمة الإسكان الاجتماعي وفقا لعدد من الخبراء العقاريين

مازالت أزمة الدورين الأول والخامس داخل مشروعات الوحدات السكنية داخل الإسكان الاجتماعي تتصدر الساحة المصرية بل وتزداد تعقيدًا يوما بعد يوم، وعلى هذا قام الخبراء الاقتصاديين بتقديم العديد من الحلول المختلفة من أجل أن يتم الانتهاء من هذه الأزمة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الأصلي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الجمعة 5/1/2018: خبير اقتصادي يعلن سلوك الجنيه أمام الدولار في 2018

أعلن خبير اقتصادي في ظل أزمة التذبذب التي شهدها سعر الدولار الأمريكي داخل المصارف والبنوك المصرية وخاصة في ظل الارتفاع الذي تشهده الديون الخارجية على مصر بشكل صادم، العديد من التوقعات لخط سير الجنيه المصري والذي يعد عملة وطنية في العام الجديد 2018، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الأصلي من هنا.

أخبار مصر اليوم الجمعة 5/1/2018: أنباء سعيدة لجماهير الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

ورد أن جماهير النادي الأهلي قد بدأت الساعات الأولى من اليوم بمعرفة عدد من الأخبار السعيدة للغاية بشأن مباراته القادمة والتي من المقرر أن يواجه فيها لاعبي فريق الزمالك في كلاسيكو قوي من المقرر أن يجمع الفريقين، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الأصلي من هنا.

أخبار مصر اليوم الجمعة 5/1/2018: مصادر تكشف سبب سقوط بالون الأقصر وارتطامه بالأرض

كشفت بعض المصادر عن سقوط بالون في مطار البالون الطائر بالبر الغربي تابع إلى شركة سندباد بسبب شدة الرياح في منطقة جبلية غرب الأقصر وأنها قد ارتطمت بالأرض مما أسفرت عن بصرع البعض وإصابة 12 أخرين أخرين، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الأصلي من هنا.