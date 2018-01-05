الرئيس الروسي يرفع حظر الطيران المباشر إلى القاهرة

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قام الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بالأمس بتوقيع مرسوم يعلن فيه استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع القاهرة، وذلك بعد توقف عامين من فرض الحظر على الرحلات المنتظمة وأيضا الرحلات الغير منتظمة إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية، من بعد ما سقطت الطائرة الروسية في 31 أكتوبر عام 2015 وكانت علي متن الطائرة 224 شخصاً.

كما أكدت مصادر في شركة مصر للطيران، أنه في الوقت الحالي يجري إعداد جدول التشغيل الخاص برحلات الشركة إلى روسيا، وذلك بعد أن يتم الحصول على الموافقة من قبل سلطات الطيران المدني في موسكو، مشيرة على أن من المتوقع أن يتضمن الجدول 3 رحلات أسبوعياً إلى موسكو من مطار القاهرة الدولي، حتى يتم الإستطلاع علي نسب الحركة على الرحلات، وتحديد نسب الإقبال علي السفر إلى مصر ، ومن المتوقع أن تبدأ أولى الرحلات في بداية شهر فبراير القادم.

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كما أضافت شركة مصر للطيران أنها تعمل حالياً علي الإنتهاء من جميع التدريبات الخاصة باستئناف الرحلات مرة أخرى، وأن الشركة تستعد لإرسال مدير مكتبها إلي العاصمة موسكو لإعادة فتح المكتب هناك ومواصلة البدء في العمل مرة أخرى.

مؤكدة أن المكتب الخاص بالشركة الروسية في مطار القاهرة ، في مبنى الركاب 2 قد تم تسليمه إلى شركة “إير فلوت” الروسية وانتهت من تجهيزه تماماً للعودة استئناف الرحلات مرة أخرى، وتم الاتفاق بين مصر وروسيا على عودة الرحلات إلى المدن الداخلية، وذلك بداية من شهر إبريل القادم وخاصة مطار الغردقة وشرم الشيخ.

ومن جهة أخري أكدت مصادر بالشركة المصرية للمطارات في محافظة البحر الأحمر، أنه سوف يتم تجهيز الصالة المخصصة بإستقبال وسفر الروسيين بمطار الغردقة وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية للمطار، والتي تتم فيه أعمال تجهيزات للعمل على منظومة جديدة، ومن المتوقع الإنتهاء من أعمال التجهيز في نهاية شهر يناير الحالى.

كما أن المطار سوف يستقبل لجنة تفتيش أمنية من روسيا حتي يتم مراجعة كافة وسائل التأمين، كما أكدت المصادر أن إدارة مطار الغردقة قد قامت بنقل جميع رحلات الوصول والسفر الدولية إلي مبني الركاب الجديد 1 وذلك خلال فترة التجهيز