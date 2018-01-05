الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس غدًا السبت

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تشهد البلاد طقس معتدل غدًا السبت الموافق ٦/١/٢٠١٧، وقد أوضحت بأنه سوف يسود طقس معتدل نهارًا، ومائل للدفء في الصعيد، كما أنه سيكون بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية، وستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة في الشمال، و يصاحبها هطول الأمطار، وخاصةً على شبه جزيرة سيناء.

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستمر بفترة من التغير التدريجي والملحوظ في درجات الحرارة، صباحًا ومساءً، وستكون حركة الرياح معتدلة، كما أنها ستكون معظمها رياح شمالية غربية،

أما عن الشبورة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بوجود شبورة مائية في الصباح الباكر، قد تحجب معها الرؤية الأفقية، وخاصةً على المناطق الشمالية والصعيد الشمالي.

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وقد ناشدت هيئة الأرصاد الجوية جميع السائقين، بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة، وخاصةً اثناء السير على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، لتجنب وقوع الحوادث، حيث قد تصل الشبورة المائية إلى حد الضباب الكثيف.

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أما عن حالة البحر، يسود اعتدال في حركة أمواج البحر المتوسط، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع في الأمواج لمسافة تتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، ينتج عن ذلك سير حركة الملاحة البحرية، دون أي اضطرابات، وقد أكدت هيئة الأرصاد على جميع الصيادين على إمكانية الصيد دون أي مخاوف، وأما عن البحر الأحمر فسوف تتغير فيه حركة الأمواج ما بين الاعتدال والاضطراب.

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم غد السبت ارتفاع في حركة الأمواج ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف، وأيضًا ستسير فيه حركة الملاحة والصيد بشكل طبيعي، وسوف تحرك رياح شمالية غربية فوق سطح كلا البحرين.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت علي أغلب المناطق سواء الخاصة بدرجة الحرارة الصغرى ودرجة الحرارة العظمى سوف تكون كالتالي:

محافظة القاهرة 12 20

وسط الدلتا 11 19

محافظة الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 19

محافظة مطروح 11 19

السلوم 10 18

سيوة 10 20

محافظة بورسعيد 12 18

دمياط 11 18

العريش 13 18

محافظة الإسماعيلية 12 20

محافظة السويس 11 21

رأس سدر 12 20

نخل 9 16

نويبع 12 18

طابا 12 17

كاترين 4 13

الطور 10 21

محافظة شرم الشيخ 13 21

محافظة الغردقة 12 21

مرسي علم 13 22

محافظة الفيوم 10 20

محافظة بني سويف 10 20

محافظة المنيا 10 20

محافظة سوهاج 10 21

محافظة أسوان 9 22

شلاتين 14 23

حلايب 16 21.