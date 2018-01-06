بالفيديو.. مواطنون يحاولون إضرام النيران فى قسم شرطة المقطم

قام عدد من المتجمهرين الغاضبين أمام قسم شرطة المقطم، بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية على قوات الأمن التى تؤدى دورها بحماية القسم وتأمينه نظرا لوجود محاولة لاقتحامه وإشعال النيران بسيارات الشرطة المتواجدة أمام القسم .
وفى وقت سابق من اليوم كان قد تم رصد تجمهر العشرات من المواطنين أمام القسم من قبل المتابعات الأمنية، وعلى الفور تمكنت القوات المسؤولة عن تأمين القسم فى التصدى لمحاولة الاقتحام، وتمكنت من الدفع بعدد من التعزيزات الأمنية لضمان حمايته.
وبالكشف عن سبب الواقعة تبين أن أحد الأشخاص المحتجزين وشهرته “عفروتو” توفي داخل القسم نتيجة تعرضه للتعذيب، مما أثار غضب الأهالي ودفعهم للتجمهر، وسعى بعضهم لإشعال النيران والهجوم علي قسم الشرطة، مما أجبر قوات الأمن الموجودة لإطلاق الرصاص والأعيرة النارية، فى محاولة لتفريق المتجمهرين.
لحظة اطلاق قوات الأمن الموجودة الرصاص والأعيرة النارية فى محاولة لتفريق المتجمهرين
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