بالفيديو.. مواطنون يحاولون إضرام النيران فى قسم شرطة المقطم

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قام عدد من المتجمهرين الغاضبين أمام قسم شرطة المقطم، بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية على قوات الأمن التى تؤدى دورها بحماية القسم وتأمينه نظرا لوجود محاولة لاقتحامه وإشعال النيران بسيارات الشرطة المتواجدة أمام القسم .

وفى وقت سابق من اليوم كان قد تم رصد تجمهر العشرات من المواطنين أمام القسم من قبل المتابعات الأمنية، وعلى الفور تمكنت القوات المسؤولة عن تأمين القسم فى التصدى لمحاولة الاقتحام، وتمكنت من الدفع بعدد من التعزيزات الأمنية لضمان حمايته.

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