أخبار الطقس اليوم السبت 6/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة بالنسبة إلى أخبار الطقس اليوم أنه يتوقع أن تشهد البلاد خلال ساعات اليوم السبت على معظم الأنحاء طقس معتدل وذلك في ساعات النهار، ثم تخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد البرودة مع دخول ساعات الليل، كما ورد في تصريحات الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى الفترة الصباحية وتحديدًا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت يتوقع أن ينخفض مستوى الرؤية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

ورد في أخبار الطقس اليوم السبت أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط كما أعلنها خبراء الحالة الجوية في البلاد، أنه من المتوقع أن يشهد خلال اليوم من جديد ارتفاع جديد في حركة الموج حيث يتوقع أن حتى يصبح اليوم ما بين متر الى متر ونصف، وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون شمالية سطحية غربية، وفيما يخص حالة البحر الاحمر فقط أعلن خبراء الأرصاد الجوية، أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة مع وجود ارتفاع في حركة البحر اليوم ما بين متر ونص في متر ونص، و عن حركه الرياح سوف تكون شمالية غربية سطحية.

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وفي ما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على أغلب الأنحاء كما جاء فى أخبار الطقس اليوم الصادر من خلال هيئة الأرصاد لجوية المصرية أنها سوف تكون كالتالي:

مطروح 11 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 19

بورسعيد 12 18

دمياط 11 18

السلوم 10 18

سيوة 10 20

العريش 13 18

السويس 11 21

رأس سدر 12 20

القاهرة 12 20

وسط الدلتا 11 19

رفح 12 18

الإسماعيلية 12 20

نخل 09 16

طابا 12 17

كاترين 04 13

الطور 10 21

شرم الشيخ 13 21

نويبع 12 18

أبو سمبل 06 22

الغردقة 12 21

مرسى علم 13 22

الفيوم 10 20

أسيوط 08 20

بنى سويف 10 20

المنيا 10 20

سوهاج 10 21

قنا 10 21

ابو رماد 14 22

راس حدربة 15 22

الأقصر 09 22

أسوان 09 22

الوادى الجديد 05 22

شلاتين 14 23

حلايب 16 21.