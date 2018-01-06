أخبار مصر اليوم السبت 6/1/2017.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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أعلنت الصحف المصرية اليوم عن أبرز أخبار مصر اليوم والتي قد استجدت على الساحة سواء فى المجال الاقتصادي أو المجال السياسي أو الرياضي وغيرها من المجالات التي تخص الشأن الداخلي لجمهورية مصر العربية أو المتعلقة بالشأن الخارجي للبلاد، ولهذا نستعرض لكم من خلال موقعنا مصر 365 أبرز ما جاء من أخبار مصر اليوم في الصحف المصرية فى هذا المقال المتجدد يوميا.

أخبار مصر اليوم السبت 6/1/2017: السوق العقاري بين الركود والانتعاش في 2018

قام السيد المهندس شعبان غانم، بالكشف عن حال السوق العقاري خلال العام الجديد في مصر، حيث أكد على أن هناك عوامل كثيرة يمكن استغلالها من أجل إعيد السوق العقارية مرة أخرى إلى انتعاشها ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم السبت 6/1/2017: وزارة الكهرباء تؤكد أن ثبات أسعار الدولار يرفع شرائح الاستهلاك من 15 إلى 30%

قامت وزارة الكهرباء فى مصر بالكشف عن تأثير سعر صرف الدولار حاليا على أسعار الكهرباء داخل البلاد، حيث أكدت على أن ثباته الحالي من شأنه أن يتسبب في رفع شرائح الاستهلاك بنسب مختلفة، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على بحث العديد من السبل لتقديم خدمات مميزة للمواطنين، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم السبت 6/1/2017: فحص طبي اليوم لنجم الأهلي من أجل تحديد مصيره قبل مباراة القمة أمام الزمالك

يواصل الفريق الأول للنادي الأهلي استكمال باقي تحضيراته تحت قيادة مديره الفني من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فريق الزمالك ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، كما أعلن عن إخضاع حسام عاشور إلي فحص طبي اليوم ليتم تحديد مصيره، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم السبت 6/1/2017: اتحاد الكرة يحسم الجدل بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

حسم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل حول منافسة الأهلي والزمالك القادمة، في إطار فعاليات منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقررة فى الفترة القادمة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.