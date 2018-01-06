الأرصاد الجوية تتنبأ بنهاية موجة الطقس الباردة السيئة فى مصر

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ابتداءً من اليوم السبت من المتوقع أن يعتدل الطقس الذي أصبح قارس البرودة والذي مررنا به فى الفترة الماضية، وتشهد البلاد طقس معتدل الحرارة، ليس به أتربة في الهواء ولا به أمطار غزيرة مثل ما رأينا في الأيام السابقة، وهذا ما افصح عنه الدكتور أحمد عبد العال “رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية”.

كما أكد أيضًا الدكتور أحمد عبد العال “رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية” أن السواحل الشمالية الشرقية فقط هي التي يتوقع أن تسقط عليها الأمطار الخفيفة، والتي ستنحصر بين سواحل العريش ودمياط وصولًا إلى سواحل رفح المصرية.

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وعن التأثيرات التي تسببت فيها التغيرات المناخية، لقد صرح الدكتور أحمد عبد العال “رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية” أن جميع دول العالم ومن ضمنهم مصر تأثرت تأثيرًا شديدًا بالتغيرات المناخية التي طرأت، وكذلك محافظات الدلتا وسواحل الإسكندرية.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالعال “رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية” بداية انهيار الجبال الثلجية في القطب الشمالي أصبح ملحوظًا، وكذلك ارتفاع المد والجزر في المحيطات والبحار أيضًا اصبح هو الآخر ملحوظًا، لكن بالنسبة للبحر المتوسط فستلاحظ أنه سيكون معتدل مع ارتفاع أمواجه ما بين متر ونصف إلى مترين، وستكون الرياح السطحية على سواحل البحر المتوسط شمالية غربية.

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أما بالنسبة للبحر الأحمر فستكون حالته ما بين معتدل ومضطرب، بالإضافة إلى ارتفاع أمواجه ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف، وستكون الرياح السطحية على سواحل البحر الأحمر شمالية غربية أيضًا. وأضاف الدكتور أحمد عبد العال “رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية” أنه منذ يوم الخميس السابق تعرضت أغلب مناطق الجمهورية لموجة من الطقس السيء.

واستمرت حتى يوم الجمعة، وانتشرت بشدة رياح مثيرة للأتربة والرمال في مختلف محافظات مصر، وسقطت الأمطار في بعض المدن، فزاد الشعور بالبرودة، وقد جاء فى نصائح الدكتور أحمد عبد العال “رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية” للمواطنين، أنه قد نصح الدكتور أحمد عبد العال “رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية” المسيحيين بارتداء الملابس الثقيلة الشتوية.

وذلك وقت صلاة القداس مساء هذا اليوم، وبالأخص في الكنائس المفتوحة مثل الكنيسة التي شيدت بالعاصمة الإدارية الجديدة “كنيسة الكاتدرائية”.