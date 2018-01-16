تعرف على طريقة سداد فاتورة التليفون الارضي 2018

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تسعى الشرکة المصرية للاتصالات، جاهدة في تقديم خدمات كثيرة للعملاء، ومن تلك الخدمات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بطرق سهلة وبسيطة، وهناك الكثيرون من العملاء ينتظرون فاتورة شهر يناير، وتقول الشركة أنه سيتم ظهور الفاتورة في منتصف الشهر الجاري.

وتبذل الشركة قصارى جهدها من أجل تيسير الأمور للعملاء، وذلك من خلال طرق جديدة عن كيفية الاستعلام عن الفاتورة، وعن سدادها، ويمكن للعميل أن يشترك في الإنترنت عن طريق الخط الأرضي، من خلال موقع الشركة الرسمي، من أجل التيسير.

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هناك خطوات عديدة طرحتها الشرکة المصرية للاتصالات من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، ومنها عن طريق الإنترنت، على العميل الدخول إلى الموقع الرسمي التابع للشركة المصرية للاتصالات، ثم يقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص به، ثم يضغط على كلمة اظهر الفاتورة، وسيجد كافة التفاصيل الخاصة به من مكالمات، والاشتراك، والمتأخرات إن وجدت.

يبدأ العميل أولاً باختيار الشركة المصرية للاتصالات ثم يختار دفع الفاتورة المنزلية، ومن ثم يُدخل رقم الهاتف الخاص به، ورقم الكود، وسيتم معرفة قيمة الفاتورة، ويقوم العميل بسدادها وسيأخذ الإيصال.

كما تقوم الشركة بمنح فرصة لمن لم يقوم بسداد فاتورة التليفون، وتسمح أيضاً الشركة فترتين سماح، ولكن في حالة عدم سداد الفاتورة، سيتم قطع الخدمة حتى يقوم العميل بسداد الفاتورة.

أما عن شكاوى التليفون الأرضي، تستقبل الشركة المصرية للاتصالات كافة الشكاوى الخاصة بعملائها سواء شكاوى تخص الفواتير، أو شكاوى عن الخط الأرضي، وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة، وستقوم الشركة بفحص جميع الشكاوى والرد عليها.

أما عن موعد الفاتورة، تخصص الشركة 4 شهور من أجل سداد فاتورة التليفون الأرضي، وهي شهر يناير، شهر أبريل، شهر يوليو، شهر أكتوبر، كما أعلنت الشركة أن هذا النظام يتم تنفيذه في كافة محافظات مصر.

وبالنسبة إلى الشركة المصرية للاتصالات، تُعد الشركة من أهم شركات الاتصالات، وتُسهم الشركة في تطوير وتنمية الاقتصاد المصرية، ومن أهم الركائز التي يقوم عليها نهضة وتطوير قطاع الاتصالات في مصر، وذلك في ظل الطفرة الضخمة التي تشهدها مصر في تكنولوجيا الاتصالات.