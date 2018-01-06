“ياسر القاضي” يبحث مع الرئيس التنفيذي الجديد لفودافون خطط الشركة

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تابع موقع مصر 365 استقبال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري “المهندس ياسر القاضي” للرئيس التنفيذي الجديد لشركة فودافون مصر “الكسندر فرومان” وذلك خلال حضور رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر المهندس “أيمن عصام” وتناولوا مناقشة خطة شركة فودافون مصر خلال الفترة القادمة.

وأعرب “المهندس ياسر القاضي” عن ترحيبه بالرئيس التنفيذي الجديد لشركة فودافون، وأكد على أهمية استثمارات “شركة فودافون العالمية” وتواجد أحد فروعها داخل جمهورية مصر العربية، وتم بحث جميع آليات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتم التحول الرقمي، والتي تعد هدف لتطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات في الدولة المصرية من خلال تحقيق التنمية الدائمة القائمة على تقديم جميع الخدمات المتميزة للمواطن المصري.

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وأكد “المهندس ياسر القاضي” على ضرورة العمل من أجل إدراج مزيد من التطور في قطاع خدمات الاتصالات المقدمة إلى العميل المصري، والعمل على تلبية جميع الاحتياجات وخصوصاً بعد أن تم إدراج خدمات الجيل الرابع في مجال الاتصالات، والعمل على تطوير خدمات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر “الكسندر فرومان” على شوقه للاطلاع على السوق المصري للاتصالات، وأعرب عن سعادته الغامرة في التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ومشاركة جميع الشركات العامة في السوق المصري في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل على استكمال خطط شركة فودافون مصر التي تتطلع إلى كل ما هو جديد وناجح في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد الكسندر فرومان على أهمية السوق المصري في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع الشركات العالمية وشركات الاستثمار العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أجل العمل على تحسين الأوضاع الاستثمارات وأوضاع الاقتصادية في الدولة المصرية وخصوصاً بعد ما تم من إجراءات إصلاحية اقتصادية مما أدى إلى مزيد من جذب الاستثمارات الخارجية والأجنبية إلى داخل الأسواق المصرية.

والجدير بالذكر أن الكسندر فرومان سوف يبدأ في القيام بمهام عمله كرئيس تنفيذي لشركة فودافون مصر بعد قضاء عطلة رأس السنة، وتولي قيادة الشركة بعد “ستيفانو جاستاوت” الذي انتهت فترة توليه لهذا المنصب في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر السابق لعام 2017، وتولى الكسندر فرومان العديد من المراكز التي تعد قيادية وكان أخرها رئيس تنفيذي لشركة فودافون في “المجر”.

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