وزارة التموين تؤكد صرف 25% من سلع يناير بعد تطبيق المنظومة الجديدة

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أكد المتحدث الرسمى بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية”محمد سويد”، أنه قد تم صرف حوالي 25% من السلع التموينية إلى مستحقى الدعم التمويني، وذلك من ضمن مقررات يناير حتي هذا الوقت، وهذا بعد البدء في تطبيق منظومة السلع الجديدة.

كما أضاف أنه في الوقت الحالي يجري صرف السلع التموينية لجميع بقالي الجمهورية في جميع المحافظات، وذلك من بعد أن سدد بقالي التموين 85% وهذا المبلغ التأميني للسلع من إجمالي وهو يقدر بحوالي 25% من إجمالي السلع المدعمة التي تصرف لمستحقي الدعم.

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كما شدد وزير التموين والتجارة الداخلية علي توفير جميع السلع الأساسية، وطرحها إلى جانب العديد من السلع وذلك ليكون لدي المواطن كل الحرية للحصول على المنتجات التي تلزمه في احتياجات أسرته علي أن تكون بقيمة الدعم المخصص للبطاقات، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تسعي بكل جهد علي توفير جميع الأساسية للمواطنين طبقا للقوانين المتفق عليها في العقد.

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، علي أن شركتي الجملة سوف تقوم فى الأيام القادمة بطرح سلع سوف تقدر بحوالي 3 مليارات ونصف المليار، وشدد علي توافر جميع السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة، وهذا بالإضافة إلى كثير من السلع الأخرى التي يحتاج إليها المواطن المصري في مستلزمات البيت.

كما أكد أيضاٍ أن المنظومة الجديدة تسير بشكل جيد، وفقاً للقواعد الحاسبية والاقتصادية الموضوعة لها، وهي من أهم نتائجها أنها تحقق الحفاظ على الأموال التي تم تخصيصها من قبل الدولة المصرية، وتضمن أيضاً للبقالين الحصول علي ربح مناسب لهم، وأكد في حديثه علي أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة الجديدة هو أن ترتقي الدولة بجودة السلع المقدمة إلى المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، وأيضا الكشف عن من يستحق الدعم ومن لا يستحقه.

كما شدد وزير التموين علي سرعة إستكمال البيانات لأصحاب البطاقات الناقصة بياناتها، وشدد علي أن كل من سوف يتكرر اسمه في بطاقة سوف يتعرض للمساءلة القانونية، وسوف تقوم جميع مكاتب التموين بالعمل علي قدم وساق حتي يصل الدعم إلي مستحقيه.

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