اعرف هتدفع كام عند الكشف بكارت التأمين الصحي الجديد

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أوضح قانون التأمين الصحي الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب في نهاية العام الماضي المساهمات التي يتحملها المؤمن عليه عند الكشف بهدف ضمان جدية المواطن في تلقي الخدمة بواسطة كارت التأمين الصحي الموحد، لذا نقدم لك سعر الخدمة التي سوف يدفعها المواطن المؤمن عليه طبقا لقانون التأمين الصحي الجديد.

يسدد المواطن المريض 100 جنيه مقابل زيارة الطبيب للمنزل.

يسدد المريض 10% من سعر الدواء باستثناء دواء الأمراض المزمنة والأورام ألف جنيه كحد أقصي وتزداد بنسبة 15% في السنة العاشرة من تطبيق القانون.

يسدد المريض 10% من إجمالي قيمة الأشعة وكافة أنواع باستثناء الأشعة المرتبطة بالأورام والأمراض المزمنة.

يسدد المريض 20% من قيمة التحاليل الطبية والمعملية باستثناء التحاليل الخاصة بالأمراض المزمنة والأورام بمعنى أن يدفع المريض ألف جنيه كحد أقصي.

يسدد المريض 7% كحد أقصى 1500 جنيه في الحالة الكشف في الأقسام الداخلية باستثناء الأورام والأمراض المزمنة.

تسدد الدولة جميع تكاليف علاج الأورام والأمراض المزمنة والأمراض الناتجة من تعرض المواطن للكوارث والأزمات.

ويقوم قانون التأمين الصحي الجديد على سداد اشتراكات المواطنين المؤمن عليهم شهريا، لذا نوضح لك قيمة الاشتراكات التي سوف يسددها المؤمن عليهم والمعالين للاستفادة من خدمات التأمين الصحي وهي:

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يتحمل العاملون بالجهات الحكومية المؤمن عليهم والذين يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 اشتراك بقيمة 1% من الأجر.

يتحمل العاملون بالجهات الخاصة والذين يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 وأصحاب الأعمال الحرة والعاملين بالخارج الذين لا تنطبق عليهم المادة 48 من قانون التأمين الاجتماعي 5% سواء من القيمة التأمينية أو من الأجر طبقا للإقرار الضريبي أو أقصى حد من الأجر التأميني أيهما أكبر.

يتحمل الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات 2% من قيمة المعاش الشهري.

يتحمل المواطن نسبة 3% عن الزوجة غير العاملة أو لا تمتلك دخل ثابت ونسبة 1% عن عدد 2 أبناء كحد أقصي أو علي كل معال ونسبة 1.5% في حالة زيادة عدد الأبناء.

يتحمل أصحاب العمل عن العاملين لديهم نسبة 4% تنقسم إلى 3% تأمين مرض و1% إصابات عمل مقابل استحقاق خدمات تأمين المرض وإصابات العمل والعلاج من قيمة الإجمالية للاشتراك العاملين المؤمن عليهم طبقا لأحكام القانون رقم 79 كحد أدنى 50 جنيها شهري

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