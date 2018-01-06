“الهيئة الوطنية للانتخابات” تعلن عن 12 قرار خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين القادم

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تابع موقع مصر 365 إعلان “الهيئة الوطنية للانتخابات” تحت رئاسة “لاشين إبراهيم” عن الموعد النهائي من أجل وضع الجدول الخاص بالمواعيد الزمنية لانتخابات الرئاسة المصرية، على أن يكون بعد غد الموافق الثامن من شهر يناير القادم 2018 من المقرر أن يتم عقد “مؤتمر صحفي” في تمام الساعة أربعة عصراً من قبل “الهيئة العامة للاستعلامات التابعة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات”.

وأشار المستشار “لاشين إبراهيم” أن هناك حوالي اثني عشر قرار سوف يتم الإعلان عنه من خلال “المؤتمر الصحفي” المقرر إقامته يوم الأثنين القادم، ومن بين هذه القرارات العمل على تشكيل لجنة تقوم بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة مع وضع آلية ليتم من خلالها متابعة الانتخابات القادمة، كما سوف يتم تشكيل العديد من اللجان من أجل وضع ضوابط وقواعد مع إجراءات مراقبة العملية الانتخابية القادمة.

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كما سيتم العمل على إدراج لجنة تقوم على رصد جميع الوقائع التي سوف تحدث في المحافظات المختلفة من أجل ضبط أي تجاوز أو مخالفة لتعليمات الإجراءات الانتخابية إلى جانب رصد جميع المخالفات في حالات الحملات الانتخابية.

وأعلنت “الهيئة الوطنية للانتخابات” عن إصدارها لجميع الضوابط الخاصة بعمل هيئات الأهلية المصرية للانتخابات الرئاسة القادم خلال المؤتمر الصحفي المقرر إقامته يوم الأثنين القادم، على أن يتم فتح باب التقدم لمؤسسات الأهلية والأجنبية، كما أعلنت “الهيئة الوطنية للانتخابات” أنها أصدرت مجموعة من الضوابط الدعاية المختلفة لانتخابات الرئاسة المصرية إلى جانب التمويل على هذه الحملات، وكذلك تم إصدار جميع آليات العملية الانتخابية، وتم تحديد مهام اللجان المشرفة على انتخابات الرئاسة المصرية القادمة.

أعلنت “الهيئة الوطنية للانتخابات” عن إصدار جميع القرارات الخاصة بتحديد اللجان المخصصة لتصويت المصريين في الخارج مع تعيين المقار الانتخابية، ووضع جميع القواعد الخاصة بالرموز الانتخاب، وأشارت “الهيئة ” أنها قد قام بإصدار قرارات منظمة لعمليات تصويت جموع المصريين في الخارج من أجل مشاركتهم في الانتخابات الرئاسة القادمة.

وقد تم تحديد مقار اللجان الانتخابية، مع فتح باب التقدم إلى جميع طلبات تغطية وسائل الإعلام المختلفة للانتخابات الرئاسة القادمة، كما أعلنت “الهيئة الوطنية للانتخابات” عن إصدار قرار خاص بتكليف “وزارة العدل المصرية” للعمل على مراجعة جميع حسابات الدعائية لقرارات تعيين رؤساء وكذلك أعضاء اللجان الانتخابية العامة وكذلك اللجان الفرعية.

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