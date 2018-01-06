بالفيديو “السيسي” يشارك الأقباط في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

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تابع موقع مصر 365 توجه رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” إلى كاتدرائية ميلاد المسيح القائمة في “العاصمة الإدارية الجديدة” من أجل مشاركة أقباط الدولة المصرية في الاحتفال بقداس عيد الميلاد ، حيث من المقرر أن يشهد رئيس الدولة المصرية قداس عيد الميلاد المجيد، والذي سوف يرأسه بابا الإسكندرية “تواضروس الثاني”.

وعقب وصول الرئيس إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة كان في استقباله قداسة “البابا تواضروس الثاني” وتعد هذه هي المشاركة الرابعة لرئيس الدولة المصرية خلال احتفالات أقباط مصر بأعياد الميلاد، وهذا يؤكد مدى حرص الرئيس المصري على مشاركة أقباط الدولة في احتفالاتهم السنوية.

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وقد ترأس القداس بابا الإسكندرية “تواضروس الثاني” وكذلك عدد من كبار وزراء ومسؤولين الدولة المصرية إلى جانب حضور العديد من الشخصيات العامة في البلاد من أجل مشاركة الأقباط بأعيادهم السنوية، وتم استقبال الرئيس المصري من قبل الأقباط المشاركين في القداس بالورود والزغاريد.

وقد شارك الرئيس “عبدالفتاح السيسي” بكلمة خلال احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد حيث صرح قائلاً “اسمحولي لي أنا أقول لكم، ولقداسة البابا ولكل الأشقاء، والأهل ولكل مصر ولكل العالم كل عام وانتم بخير، كمان مهم قوي أن نهنئ على افتتاح الجزئي للكاتدرائية، هذا الافتتاح يعد رسالة كبيرة قوي”.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن افتتاح الكاتدرائية اليوم رسالة كبيرة جداَّ من مصر، وليس فقط للمصريين ولا حتى للمنطقة بل للعالم كله رسالة سلام، ورسالة محبة، وأضاف أن مصر تقدم نموذج للمحبة والسلام بينا وبين بعضنا سوف تخرج المحبة وسوف يخرج السلام من مصر لتعم العالم كله.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي على الرغم من الأحداث الحالية، وأكد أن قائلا ” أن عمر الشر، وعمر الخراب، وعمر التدمير، وعمر القتل لا يمكن يقدر أبداً أن يهزم الخير، والبناء، والمحبة والسلام لا يمكن”.

وقد ردد العديد من الأقباط المشاركين في قداس عيد الميلاد هتافات مؤيدة لرئيس الدولة المصرية، ورددوا هتافات “بنحبك يا ريس”، “تحيا مصر يحيا السيسي”، “أحنا معاك يا سيسي” بندعمك يا سيسي”، “تحيا مصر بيك ياريس”.

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