أخبار الطقس اليوم الأحد 7/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع بالنسبة إلى أخبار الطقس اليوم الأحد 7/1/2018، أن يسود على أغلب المناطق الشمالية طقس معتدل بحيث يكون مائل للدفء على أغلب الاحيان في ساعات النهار يؤثر ذلك على درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر في تلك المنطقة.

ثم تعاود درجات الحرارة من جديد إلى الانخفاض كما هي عادتها فى تلك الفترة من العام في فصل الشتاء ليصبح الطقس مائل للبرودة مع دخول ساعات الليل، ورد في بيان الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تشهد مناطق الوجه البحرى وحتي محافظة القاهرة بالإضافة إلى شمال الصعيد خلال اليوم الأحد طقس مائل للدفء، على أن يكون بشكل عام الطقس دافئ على كلاً من جنوب الصعيد نهارا.

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من جهة أخرى، أعلن الخبراء أنه سوف تقل خلال اليوم كلا من الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية الكثيفة وذلك بالنسبة إلى ساعات الصباح وسوف يتم ذلك على شمال البلاد ويمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد، كما ورد في تصريحات الأرصاد الجوية أنه سوف تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة في المناطق الشمالية.

وبالنسبة إلى حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية شرقية معتدلة كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنشط خلال اليوم حركة الرياح على البحر الأحمر مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها، وبالنسبة إلي حالة البحر المتوسط خلال اليوم من المتوقع أن تكون معتدلة، وأنه سوف ترتفع حركة الموج خلال اسبوع ما بين متر ونصف إلى مترين، وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون سطحية شمالية شرقية،

وعن حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، وفيما يخص حركة الرياح فقد أكد البيان أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات جمهورية مصر العربية فهي كالتالي:

الإسكندرية 13 20

بلطيم 13 19

القاهرة 12 21

وسط الدلتا 11 21

مطروح 12 18

بورسعيد 12 19

السلوم 09 19

سيوة 09 23

رفح 12 18

دمياط 11 19

العريش 13 19

رأس سدر 12 21

نخل 09 15

الإسماعيلية 12 21

السويس 11 21

نويبع 13 22

الطور 10 21

طابا 12 20

كاترين 06 12

شرم الشيخ 15 22

الفيوم 09 21

بنى سويف 09 21

الغردقة 13 23

مرسى علم 13 23

سوهاج 09 21

قنا 09 22

المنيا 08 21

أسيوط 08 21

الأقصر 09 23

الوادى الجديد 07 22

شلاتين 14 24

أسوان 12 23

أبوسمبل 10 22

رأس حدربة 13 24

أبو رماد 14 24

حلايب 15 23.