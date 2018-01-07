تعرف على نتيجة الفائزين في قرعة شقق سكن مصر بجميع المدن الجديدة

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في ظل الأزمة السكنية التي نشاهدها حالياً في عدد كبير من محافظات الجمهورية، لذلك قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتقديم قرعة شقق سكن مصر وهي من أهم المشروعات الهامة التي تساعد في حل الأزمة السكنية الحالية، وتم الاعلان عنها وبدء تقديمها منذ يوم 20 ديسمبر 2017 وتم الانتهاء منها وتقديمها داخل العديد من المدن الجديدة مثل مدينة العبور وبدر والسادس من أكتوبر ومدينة القاهرة الجديدة وغيرها من المناطق الأخرى.

جديراً بالذكر أيضاً أنه يتم الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالقرعة من خلال موقع بنك التعمير والاسكان وبالرقم القومى للمتقدم، وجميع الأماكن الخاصة باجراء قرعة المشروعات السكنية الحديثة المتواجدة حالياً في جميع المناطق الجديدة، يتم انشائها وتقديمها لجميع المواطنين المصريين على أفضل وجهة، وهذا حتي يستفيدوا منها وحتى تساعد في حل الأزمة السكانية المتواجدة حالياً بجميع المحافظات المصرية.

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وتم تقسيم القرعة للعديد من المراحل وعندما يتم الانتهاء من مرحلة تظهر النتيجة الخاصة بها، وهذا حتى يعرف جميع المشاركين في قرعة الشقق السكنية الجديدة النتيجة التي حصلوا عليها، وهذه الشقق تكون داخل العديد من المناطق السكنية الجديدة وهذا ما أوصي به وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية حتى يخفف الضغط على العديد من المدن المكتظة بالسكان، ويريد جميع الأشخاص في الوقت الحالي معرفة النتيجة الخاصة بالقرعة.

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وسوف نقدم لكم اليوم عبر موقعكم المتميز مصر 365 النتائج الخاصة بالقرعة العلنية اليدوية لجميع الأشخاص الذين قاموا بحجز الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من مشروع سكن مصر، وهي التي تم طرحها في جميع المدن الجديدة وهذا خلال الفترة من 10 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر للعام الماضي 2017، وهذا ما يبحث عنه ويريد معرفته حالياً جميع المواطنين الذين قاموا بالاشتراك والتقديم في هذه القرعة.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه في وقت سابق قامت وزارة الإسكان بطرح وتقديم 40 ألف وحدة سكنية وهي ضمن المرحلة الأولى في مشروع سكن مصر، داخل العديد من المدن الجديدة ومن أهمها مدينة العبور وبدر ودمياط الجديدة والقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة والسادس من أكتوبر، وتقدمها الوزارة بمساحة 115 متر مربع لكل وحدة، ومصممة نماذج معمارية متميزة وجميع واجهاتها حديثة وأيضاً أن المشروع المحاط بها يوجد به سياج شجري لتوفير الخصوصية والراحة.

ولمعرفة أسماء الفائزين في شقق السادس من أكتوبر عليهم الدخول من هنا، ومن يريد معرفة النتيجة شقق القاهرة الجديدة من هنا، أما عن نتيجة شقق مدينة بدر فيمكنكم الاطلاع عليها من هنا، وشقق المنيا الجديدة من هنا.