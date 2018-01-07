الفزع والرعب يسيطرون على أهالي الإسكندرية بسبب “حوت نافق”

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تابع موقع مصر 365 حالة الذعر والخوف الشديد الذي سيطر على سكان محافظة الإسكندرية بسبب حوت نافق على أحد شواطئ محافظة الإسكندرية، وقد قامت “فرق الإنقاذ بالحماية المدنية التابعة لمحافظة الإسكندرية” اليوم معاينة جسم كبير وضخم وجد على أحد شواطئ محافظة الإسكندرية مما أثار حالة من الفزع والرعب بين جميع سكان الإسكندرية اليوم الموافق يوم الأحد السابع من شهر يناير الجاري لعام 2018.

وأعلن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن محافظة الإسكندرية اللواء “مصطفى النمر” إن مديرية أمن محافظة الإسكندرية قد تلقت إخطار من مأمور قسم سيدي جابر يعلن فيه العثور على سمكة ضخمة وكبيرة على أمام أحد شواطئ محافظة الإسكندرية وهو “شاطئ رشدي” وبالتحديد أما فندق أزور.

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وانتقلت على الفور مجموعة من العناصر الأمنية التابعة إلى مديرية أمن محافظة الإسكندرية، بصحبة كل من مأمور مديرية أمن محافظة الإسكندرية إلى جانب ضباط من القسم، وقوات الحماية المدنية متمثلة في فرق “الإنقاذ النهري” الذي يرأسه مدير الحماية العميد “فؤاد الغنيمي”، ليتم معاينة السمكة الضخمة التي عثر عليها أمام شاطئ رشدي مما تسبب في حالة من الذعر والفزع سيطرة على سكان محافظة الإسكندرية اليوم.

و بالفحص القوات الأمنية لمكان وجود السمكة الضخمة تبين أنها “حوت نافق” على شاطئ رشدي، وتبين أنه طول الحوت النافق حوالي أثنى عشر متر تقريبا، وتمكنت فرق “وحدة الإنقاذ النهري بمحافظة الإسكندرية” وجاري تسليم الحوت النافق إلى المسؤولين في “المعهد القومي لعلوم البحار”، ليتم اتخاذ الأمر اللازم تجاه الحوت النافق.

وتبين أن الحوت النافق على شاطئ رشدي نوعه أنثى يصل عمرها ما بين ثمان إلى سبع سنوات ذو زعنفه ظهرية، وهو من نوع الثديات، وموطن هذا الحوت النافق الأصلي هو “المحيط الأطلنطي” ويبلغ طوله حوالي أثنى عشر متر تقريبا، ويصل وزنه إلى أربعن طن، والسبب وراء وصول الحوت إلى محافظة الإسكندرية هي النوى التي أدت إلى وصوله إلى شواطئ محافظة الإسكندرية عبر دخوله من مضيق جبل طارق.

وتم تحرير المحضر بهذه الواقعة في قسم سيدي جابر برقم 317/ 2018، ليتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الأمر اللازمة حيال الحادث نفوق حوت على أحد شواطئ الإسكندرية، وقد تم تسليمه إلى “المعهد القومي لعلوم البحار” ليتم اتخاذ الأمر اللازم.

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