أخبار مصر اليوم الاحد 7/1/2017.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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تستمر الأحداث في جمهورية مصر العربية في تقلباتها المختلفة في العديد من المحافظات والمدن وكافة الأرجاء بالإضافة إلى الشأن الخارجي حيث تصدرت على صفحات أبرز الصحف المصرية العديد من أخبار مصر اليوم الاحد، ولذا نستعرض معكم من خلال موقعنا مصر 365 أهم ما جاء فى الصحف المصرية.

أخبار مصر اليوم السبت 7/1/2017: شعبة الدواجن تنفي ارتفاع أسعار الدواجن بعد اكتشاف بؤر إنفلونزا الطيور

نفى رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ما يتردد بشأن ارتفاع أسعار الدواجن في البلاد خلال الفترة المقبلة والذي سوف يكون بسبب اكتشاف العديد من المناطق المصابة بمرض إنفلونزا الطيور، حيث أكد على أن هذا المرض من المحتمل أن يصيب الدواجن المعروض بالأسواق الذي يتوفر بها حاليا نسبة كبيرة من الطيور والدواجن، ولذا لن يتاثر السوق بهذه الأمراض، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة الموقع الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم السبت 7/1/2017: تعرف على أسعار العائد على شهادات الادخار في البنوك وأنواعها

يلجأ عملاء البنوك في مصر إلى الادخار فى العديد من الشهادات والتي يطلق عليها اسم شهادات الادخار كنوع استثماري حتى يتمكنوا من المحافظة على أموالهم بالإضافة إلى إيجاد مصادر ربحية مضمونة أو عائد بمختلف الأوقات، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة الموقع الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم السبت 7/1/2017: تعرف على نتيجة الفائزين في قرعة شقق سكن مصر بجميع المدن الجديدة

في ظل الأزمة السكنية التي تتصدر الساحة تسعي الحكومة إلى إنشاء العديد من الوحدات السكنية فى كافة المحافظات، وفي ظل هذا الدور قام السيد وزير الإسكان والمرافق بالإعلان عن قرعة شقق سكن مصر في إطار استكمال خطة الدولة لحل الأزمة السكنية الحالية لمختلف المستويات، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة الموقع الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم السبت 7/1/2017: تعرف على قائمة المصري البورسعيدي لمباراة كأس السوبر المصري

تحدد موعد مباراة فريق الأهلي القادمة أمام فريق المصري البورسعيدي في إطار فعاليات منافسات كأس السوبر المصري، على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ولهذا قام حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي بالكشف عن القائمة المقررة لهذه المباراة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة الموقع الرئيسي من هنا.