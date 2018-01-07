تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها وزارة التموين اليوم

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قامت وزارة التموين باتخاذ الكثير من القرارات والتعديلات الهامة والأساسية التي يبحث عنها جميع المواطنين المصريين، وهي بتقديم الدعم لجميع المواطنين وتوفر كل السلع والخدمات الذين يبحثون عنها ويريدون الحصول عليها، وهذا بعد أن تم صرف حوالي 25% من السلع التموينية لجميع مستحقي الدعم التمويني، ومن ضمن المقررات الخاصة بشهر يناير حتى هذا الوقت نفسه ويتم تفعيل ذلك بالتزامن مع تطبيق منظومة السلع الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه تم الإعلان من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تحديد جميع مساحات الأراضي والأماكن الخاصة بإنشاء 12 منطقة لوجستية حديثة، وتكون على مساحة 240 فداناً وهي تغطي 50% من المحافظات وهذا يكون خلال الاسابيع القليلة القادمة، كما أن الوزارة تقدم حوالي 85% لسداد بقالي التموين وهو من اهم المبالغ الخاصة بإجمالي السلع لجميع المواطنين مستحقي الدعم.

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جاءت ايضا العديد من التصريحات الخاصة بوزير التموين والتجارة الداخلية والذي نقلتها العديد من الصحف، وأكدت أن الوزارة سوف تبدأ في تقديم وإنشاء أسواق مركزية جديدة وحديثة وتقديمها على مساحة 19 فداناً، وتقديم جميع السلع التموينية الأساسية ويكون ذلك من خلال المنافذ التموينية والجمعيات الاستهلاكية.

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وهذا بالاضافة لانشاء حوالي 10 آلاف سلسلة تجارية حديثة وهايبر ماركت، ويكون ذلك بالتعاون بين الغرف التجارية والقطاع الاستثماري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ويتم تقديم جميع السلع التموينية الهامة والأساسية التي يبحث عنها جميع المواطنين.

جديراً بالذكر أيضاً أن الوزير أشار إلى أنه تلقي العديد من الطلبات من داخل كبرى السلاسل العالمية والمراكز التجارية والمشروعات التجارية العملاقة، وهذا لإقامة العديد من المشروعات التجارية واللوجستية في جميع المحافظات الاستثمارية وهي تصل إلى 100 مليار جنيه مصري، وتوفر العديد من السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر وغيرها من المنتجات الأخرى الذي تقدم في جميع المجمعات الاستهلاكية باستمرار.

وأيضاً هذه من أهم القرارات الذي اتخذها وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك من خلال الأوامر الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع السلع الهامة الذي تقدم لجميع المواطنين في كافة المحافظات المصرية، ويتم انشاء جميع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية على العديد من الأراضي والمساحات الخالية.