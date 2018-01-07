“أيمن نور” أشعر أني مدين لخصومي بسبب الغباء والحمق بسبب أزمة “الشرق

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تابع موقع مصر 365 حالة من الصراع التي يعيشها عناصر جماعة الإخوان المسلمين في كلا من قطر وتركيا من أجل الحصول على القدر الأوفر من الأموال، وتم كشف زيف شعارات جماعة الإخوان المسلمين التي تعد زائفة، حيث قامت “أيمن نور” وهو رئيس مجلس إدارة “قناة الشرق” بتوجيه النقد إلى جميع رموز جماعة الإخوان المسلمين العاملين في “قناة الشرق الفضائية”.

وأعلن “أيمن نور” عن وضع عدد من القواعد والشروط من أجل إعادة فتح المفاوضات مع جميع معارضيه داخل “قناة الشروق الفضائية” وخارجها، على حسب أسماء الطالبين للحوار معه، إلى جانب أوضاعهم بحسب ما أعلنه “أيمن نور”.

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وقام “أيمن نور” رئيس مجلس إدارة “قناة الشرق الفضائية” بإصدار بيان اليوم أعلن فيه “قد انتظر طويلاً قبل الرد عليهم في اتهاماتهم اليومية، وحتى يظن البعض ويتوهم، أين لن ارد”، وتابع في لهجة تعد لهجة تحذير إلى جميع قيادات الإخوان المسلمين قائلاً “إفساح الطريق، وتطهيره، قد لا يكون أولوية حال استمرار المسيرة، وقد يصبح العكس إذا ما كان تطهير الطريق هو السبيل الوحيد لاستمرار المسيرة، وأشعر إني مدين لخصومي بسبب الغباء والحمق واللدد الذي يمارسونه بحقي، ولكل ما سبق، كثيراً ما أصبر، وقليلا ما اضطر للرد”.

والجدير بالذكر إن هناك مشاكل كبيرة قد وقعت بين القيادي بجماعة الإخوان المسلمين “طارق الزمر” والموالي للجماعة “سيف عبدالفتاح الموالي” وكذلك نجل يوسف القرضاوي وهو يوسف عبدالرحمن القرضاوي حيث زعموا أن “أيمن نور” قد قام بسرقة مرتبات والحقوق المالية لجميع العاملين في “قناة الشرق الفضائية” خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مجموعة من العاملين في قناة الشرق الفضائية بعد أن شعروا أن حقوقهم يتم نهبها من قبل “أيمن نور” قد أجروا اتصال مع عضو مجلس إدارة قناة الشرق الفضائية “سيف عبدالفتاح” وأعربوا خلال اتصالهم عن غضبهم من أيمن نور، وأكدوا أن هناك أزمة كبيرة قد نشبت داخل أدارة قناة الشرق الفضائية.

وأعلنت زوجة هشام عبدالله “غادة نجيب” والتي تقد برنامج عبر قناة الشرف الفضائية عبر صفحتها الشخصية عبر “فيس بوك” قائلة “إن أزمة قناة الشرق، لم تنته، وأن الدكتور سيف عبدالفتاح دعا العاملين بالقناة إلى عقد اجتماع”.

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