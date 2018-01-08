أهم الاستعدادات الخاصة بوزارة الكهرباء لمواجهة السيول والأمطار بفصل الشتاء

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قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإعلان عن الخطط والاستعدادات الخاص بها لمواجهة خطر السيول والامطار في فصل الشتاء، ويتم من خلالها تأمين الشبكة والطرق وتشكيل العديد من الفرق الخاصة بالمرور من خلال مكونات الشبكة وتفقدها، وهذا للتقليل من الأخطار الناجمة عن السيول والأمطار التي توجد في فصل الشتاء، كما أنه يتم تأمين جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية وتجهيز جميع غرف الطوارئ.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن وزارة الكهرباء قدمت العديد من التعليمات الخاصة بها لجميع رؤساء شركات النقل والتوزيع، وهذا بإصدار العديد من الاجراءات والضوابط الفورية بخصوص الشبكات والخطوط الذي تساعد في الاستعداد للسيول والامطار خلال فصل الشتاء، ويكون هذا بوجه خاص في جميع المدن الساحلية الذي تكثر بها الأمطار والسيول ويتم الاستعداد وتجهيز غرف الطوارئ الخاصة بالكهرباء خلال هذا الطقس.

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وسوف نقدم لكم اليوم عبر موقعكم المتميز مصر 365 المعلومات الهامة حول الاستعدادات الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهذا لمواجهة موجات الطقس السيئ المتوقعة خلال الأيام القادمة والذي تمر بها البلد خلال فصل الشتاء، ومن أهمها رفع درجات الاستعداد القصوى في شركات توزيع الكهرباء وهذا لمواجهة مخاطر الامطار والسيول وضمان الاستقرار في التيار الكهربائي لجميع المواطنين وأيضاً عدم انقطاع التيار الكهربي بسبب وجود عطل فني.

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وأيضاً عمل خطة دائمة للمرور عبر العديد من المهمات الخاصة بالشبكات الهوائية، والتأكد من غلق جميع الأكشاك وعزل الكهرباء بها واستخدام البلاستيك في تغطية الأسقف حتى لا تتأثر بمياه الأمطار والسيول، ويتم غلق جميع غرف المحاولات والتأكد من عدم وجود أي منفذ يتسرب منها المياه وتؤدي لوجود خطر محقق بسبب هذه المياه.

يذكر أيضاً أنه لابد صيانة جميع المهمات الخاصة بالشبكات والمراجعة الخاصة الخاصة بحالة الأبراج والقواعد الخرسانية، وتقديم فرق طوارئ بجميع الإدارات لمواجهة جميع الاعطال الكهربائية، عمل مخزون استراتيجي للعديد من مهمات السرعة الخاصة بالإصلاح في حالة وجود كوارث، تدريب جميع العاملين بالشركات لإدارة الأزمات ومعرفة قواعد الصحة المهنية والسلامة.

كما أنه يتم توفير العديد من الماكينات الذي تسمي بالديزل في جميع الشركات الخاصة بتوزيع الكهرباء وهذا لاستخدامها وقت حدوث أي عطل فني بسبب سوء الأحوال الجوية، ويتم مراجعة جميع مجاري صرف مياه الامطار أعلى الموزعات السماوية وتنظيفها، والتأكد من كفاءة السخانات المتواجدة في جميع المحطات الكهربائية والموزعات الخاصة بمنع الرطوبة.