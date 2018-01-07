الجيش المصري يستقبل 15 مقاتلة روسية

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أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، عن تمكن الجيش المصري من الحصول على 15 مقاتلة، قد تم تصنيعها في روسيا من أجل التصدير إلى الخارج عام 2017، بينما حصلت مصر على 15 مقاتلة من طراز “ميج –29إم” و”ميج-29إم/2″.

وحسب ما تم ذكره علي موقع «لينتا.رو» أن القوات الجوية الروسية قد حصلت علي عدد 43 مقاتلة وذلك في عام 2017، ولكن قامت روسيا بتصنيع 33 مقاتلة بهدف تصديرها إلي الخارج، ومن بينها 6 مقاتلات “سو 30 للجزائر، و مقاتلتين ل كازاخستان، وحصلت الصين على 10 مقاتلات، أما مصر فقد حصلت على 15 مقاتلة حسب ما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

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كما أكد مصدر أمني في روسيا أن برنامج تسليح الجيش الروسي في الفترة القادمة 2018/2019 قد يتضمن توريد الكثير من الطائرات من طراز”ميغ 35″، للقوات الجوية الروسية، وسوف تواصل شركة “ميغ” العمل من أجل تنفيذ طلبات الدولة لإنتاج هذه الطائرات علي بداية عام 2018، وسوف يقوم مصنع تابع لشركة “ميغ” والذي يقع في مدينة لوخوفيتسي بريف موسكو بتصنيع المقاتلات، أما مصنع “سوكول” والذي يقع في مدينة نيجيني نوفغورود روسيا يقوم بتصنيع أغلب معدات الطائرات الجديدة.

أما طائرات “ميغ 35” فهي تنتمي إلي الجيل ++4 من المقاتلات الجديدة، وهي من أكثر الطائرات التي تمثل حلقة وصل بين مقاتلات الجيش الرابع والخامس، ومن مميزات هذا النوع من الطائرات أنها يمكنها استخدام أي نوع من أنواع الذخائر المتوفرة في الوقت الحالي والمستقبلي، ومن مميزاتها أيضاً أنها ذو قدرة فائقة علي نظام إدارة نيرانها علي تعقب 10 أهداف في وقت واحد، كما يبلغ مداها 1400 كيلو متر، وتبلغ سرعتها القصوى حوالي 2100 كيلومتر في الساعة الواحدة.

كما عرضت شركة ميغ طائراتها الجديدة علي مجموعة من القادة الروس في شهر يناير 2017، وقامت اللجنة الحكومية في نفس الوقت بإختبار الطائرات الجديدة، كما نال هذا النوع من الطائرات إعجاب الكثير من الطيارين الروس العسكريين، و أشادوا بصنعها وأيضا مميزاتها الفائقة والمستحدثة عن باقي الطائرات القديمة الأخرى.

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