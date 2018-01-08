أهم المعلومات الذي تريد أن تعرفها حول حوت الإسكندرية النافق

Advertisements

بعد أن سيطر القلق الشديد بين جميع الأشخاص داخل محافظة الإسكندرية وذلك بعد ظهور حوت نافق على أحد شواطئ الإسكندرية، وكما رصدنا اليكم ان فريق الانقاذ داخل الحماية المدنية وهي التابعة للمحافظة قامت اليوم بمعاينة جسم الحوت ووجدت أنه ضخم وذات حجم كبير، ووجد العديد من الأشخاص الذين يتساءلون عن هذا الحوت وما هو نوعه وكيفيه وصوله إلى شاطئ محافظة الاسكندرية وهذه الأسئلة تجاوب عليها وزارة البيئة.

وتم العثور على الحوت النافق أمام فندق ازور وهو أحد الفنادق الشهيرة داخل محافظة الاسكندرية، وانتشر فريق الانقاذ النهري في المكان ومجموعة من الأشخاص الذين يعملون في البيئة ليحددوا نوع الحوت ونوع البيئة الذي يعيش فيها، وهل تنتشر هذه الحيتان داخل مياه البحر المتوسط وخاصة الإسكندرية حتى يطمئن جميع المواطنين الذين يعيشون في الاسكندرية، ومعرفة هل هذا النوع من الحيتان خطر أم لا.

Advertisements

جديراً بالذكر أيضاً أنه بالفحص والمعاينة تبين أنه حوت نافق ووصل طول الحوت إلى 12 متر تقريباً، وبعد أن تم تسليم الحوت النافق إلى المسؤولين داخل المعهد القومي لعلوم البحار وتم اتخاذ العديد من الاجراءات الهامة تجاه، والفحص ومعاينة الحوت النافق تبين منه العديد من المعلومات التي نرصدها اليكم لمعرفة الكثير حول هذا الحوت النافق، وحتى يطمئن جميع المواطنين بعد أن سادت حالة من الذعر والخوف بينهم.

اقرأ أيضاً.. الفزع والرعب يسيطرون على أهالي الإسكندرية بسبب “حوت نافق”

كما أنه قام معهد علوم البحار بعد فحص الحوت النافق بإصدار العديد من المعلومات ومنها أن نوعية هذا الحوت ذو الزعنفة الظهرية ونفق حوت مماثل لنفس النوع في مارينا شهر يوليو 2016، وأيضاً أنها من أحد أنواع الحيتان المسجلة والمقيمة داخل المياه المصرية، وأن هذا الحوت مصنف عالمياً بأنه مهدد ويحيط به خطر الانقراض وهذا طبقاً للعديد من قواعد البيانات الهامة للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

يذكر أن الحوت النافق نوعه أنثى بالغة من فصيلة ذو الزعنفة الظهرية، وهو طويل جداً ويبلغ طوله حوالى أثني عشر متراً وهو عمره التقريبي 8 سنوات ويزن حوالي 4 أطنان، ويتغذى الحوت النافق ذو الزعنفة الظهرية على الأسماك والقشريات والرخويات ذات الحجم الصغير و الهائمات البحرية.

وسبب نفوقه هي حالات الطقس السيئ الذي سادت خلال الفترة السابقة، أيضاً أن هذا النوع من الحيتان يتغذى على كميات كبيرة من الغذاء والذي يتناسب مع حجمه الكبير وهو يقدر بالعديد من المئات الكيلوجرامات.