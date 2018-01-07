تعرف على تفاصيل تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق

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أعلنت الهيئة العامة للأنفاق، أنه سوف يتم بدء العمل في إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق خط “حدائق الأهرام ميدان الجيزة” في وقت آخر، كما أكد المتحدث الرسمى للهيئة القومية للأنفاق، علي أنه قد تم تقسيم المرحلة الأولى إلي قطاعين أولهم يبدأ من حدائق الأهرام وينتهي بـ المنيب و شبرا الخيمة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أوائل شهر مارس القادم، وهذا بعد توقيع العقد المالي مع الشركات الياباني المصري، لتنفيذ أعمال القطاع الأول.

كما أوضح أنه قد تم إتخاذ جميع الترتيبات مع الإدارة العامة للمرور، بخصوص التحويلات المرورية أثناء فترة العمل في المحطات النفقية، على أنه سوف يتم إغلاق شارع الهرم في بعض الأماكن، وسوف تقوم إدارة المرور بإجراء تحويلات مرورية بين فيصل والهرم في عدة أماكن أخرى، وأكد أيضاً علي أنه سوف تقوم 4 حفارات بالعمل فى شارع الهرم وتقسيمهم إلى حفارين، وذلك سوف يكون في بداية المشروع ب 6 أكتوبر، ويقوم الحفار بعمل حفارين في الجيزة علي أن يلتقيا في منتصف المشروع.

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وأكمل حديثه عن هذه المرحلة على أنها سوف تمتد من غرب الدائري وذلك على حدود 6 أكتوبر من أمام دريم لاند، وتمر من امام المتحف المصري الكبير، ثم بعد ذلك ميدان الرماية، وتمر أيضا من شارع النصر الصحراوي، لتصل إلى شارع الهرم وميدان الجيزة، ويتضمن هذا الخط 14 محطة في محافظة الجيزة وهم: “ميدان الجيزة، الجيزة، ميدان الساحة،محطة مدكور، محطة الطالبية، محطة المطبعة، محطة العريش، محطة المريوطية، محطة الأهرام، محطة الرماية،محطة المتحف الكبير، محطة النصر، محطة حدائق الأهرام، محطة حدائق الأشجار”.

جدير بالذكر أن المترو سوف يسير عبر نفق حتى يصل إلى محطة المتحف الجديد، ثم يسير فوق الأرض في 3 محطات وهي مساكن ميدان الرماية، محطة حدائق الأهرام، ومحطة الأشجار وهي المحطة الأخيرة، وقد قامت محافظة الجيزة بنزع الأملاك لبدء العمل على هذه المرحلة ، والتي كان معظمها أملاك الدولة ومنافع عامة، وسوف يقوم هذا المشروع بخدمة المناطق الأثرية في منطقة الهرم حيث أنه سوف يربطه في الخطين الأول والثاني لمترو أنفاق القاهرة.

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