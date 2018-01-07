“محمد سلماوي” يعلق على قرار شفيق بعدم الترشح بأنه قرار ذكي

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المرشح الرئاسي السابق ورئيس مجلس وزراء مصر الأسبق “أحمد شفيق” عن ترجعه في قرار مشاركته في الانتخابات الرئاسية القادمة خلال العام الجاري 2018، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر فبراير القادم جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وتعليقاً على قرار تراجع الفريق “أحمد شفيق” وعدم خوضه انتخابات الرئاسة المصرية القادم 2018، أعلن الأديب والكاتب الشهير “محمد سلماوي” حيث أعلن قائلاً “كنت اتوجس من أن يقوم الفريق أحمد شفيق بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة”.

Advertisements

وأضاف “محمد سلماوي” خلال مشاركته في برنامج “صالة التحرير” والتي يتم إذاعتها عبر القناة الفضائية “صدى البلد” قائلاً “أن الفريق أحمد شفيق قد ارتكب خطأين كبيرين أعطوا انطباع أنه تفقد صلته بالشارع المصري، وهما ظهوره على قناة الجزيرة الفضائية حتى لو أوضح الأمور، والأخرى حديثه عن دولة الإمارات العربية المتحدة التي استضافته لفترة خمس سنوات”.

وأشار “محمد سلماوي” أن المواطن في الدولة المصرية أول ما يتوسم في المرشح الرئاسي الذي ينوي أن يرشحه في المعركة الانتخابية هو أن المرشح الرئاسية لابد أن يتمتع بفكرة العرفان بالجميل إلى جانب تمتعه بفكرة الامتنان، وأضاف أنه توقع في حالة إعلان الفريق “أحمد شفيق” أن يخوض غمار الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة لن يحصل على أصوات كما حصل عليها في السابق.

أكد محمد سلمان أن قرار الفريق “أحمد شفيق” في عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية القادم يعد نوع من أنواع الذكاء السياسي، وأشار أنه بهذا القرار سوف يظل الفريق “أحمد شفيق” عالق في أذهان جميع المصريين بأنه رجل صاحب العديد من الإنجازات التي حققها على مدار تاريخه السياسي في الدولة المصرية، حين كان يعمل في الحقل السياسي، وبالتالي هذا أفضل من حال ترشحه فإنه لن يحصل على ما حصل عليه من أصوات خلال الانتخابات السابقة التي كان يتمتع فيها الفريق شفيق بشعبية كبيرة في الدولة المصرية.

وقد أعلن الفريق أحمد شفيق منذ وقت قليل عبر صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة حيث يرى أنه لن يكون الشخص المناسب للفترة القادمة نظراً لبعده ما استجد من مستجدات على الواقع المصري.

أقرا المزيد عاجل “شفيق” يعلن عن تراجعه عن قرار مشاركته في الانتخابات الرئاسية