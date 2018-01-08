أخبار الطقس اليوم الاثنين 8/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة علي محافظات مصر

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية في أحدث تصريحاتهم الصادرة بشأن أخبار الطقس اليوم أنه من المتوقع أن يسود خلال ساعات اليوم الاثنين بشكل عام طقس معتدل وذلك سوف يكون على أغلب السواحل الشمالية في البلاد.

كما يتوقع الخبراء أنه سوف ترتفع درجات الحرارة بمعدل مناسب بحيث يصبح الطقس مائل للدفء علي كلاً من القاهرة والوجه البحري كما أنه سوف يمتد حتي يصل إلى شمال الصعيد.

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كما يتوقع الخبراء في أحدث تصريحاتهم أنه سوف يكون الطقس دافئ على كلا من جنوب الصعيد في ساعات النهار ثم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا حتي يصبح الطقس شديد البرودة ليلا.

من جهة أخرى، ورد في تصريحات خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الساعات الأولي من صباح اليوم وهذا يرجع إلى الشبورة المائية الكثيفة، حيث تظهر بوضوح على علي شمال البلاد بالإضافة إلى أغلب المناطق في شمال الصعيد كما توقعت الأرصاد الجوية أن تظهر خلال اليوم كلا من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة في شمال البلاد.

وبالنسبة إلى حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية شرقية معتدلة، كما يتوقع أن تنشط حركتها خلال اليوم على كلا من البحر الأحمر مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

وبالنسبة إلي حالة البحر المتوسط فقد جاء أنها سوف تكون خفيفة ثم تتغير وتصبح معتدلة وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم الاثنين من واحد إلى واحد ونصف متر، أما فيما يخص حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية شرقية أما عن حالة البحر الأحمر.

فقد جاء في أخبار الطقس اليوم أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج خلال اليوم من اثنين إلى اثنين ونصف متر وعن حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الاثنين على محافظات مصر فقد كانت كالتالي:

الإسكندرية 09 20

القاهرة 11 21

وسط الدلتا 11 21

السلوم 08 19

بلطيم 12 19

مطروح 09 20

دمياط 13 18

سيوة 08 22

بورسعيد 13 18

الإسماعيلية 09 21

العريش 11 19

رفح 11 19

نخل 02 17

السويس 09 22

رأس سدر 11 20

كاترين 03 13

نويبع 15 22

طابا 12 21

الغردقة 14 22

مرسى علم 15 23

الطور 10 21

شرم الشيخ 15 22

المنيا 06 22

الفيوم 09 21

بنى سويف 09 21

قنا 08 23

أسيوط 07 22

سوهاج 07 22

أبوسمبل 12 24

الأقصر 08 24

أسوان 10 24

ابو رماد 15 24

الوادى الجديد 07 23

شلاتين 15 25

راس حدربة 16 23

حلايب 17 23.