تعرف على الفئة المصرية التي يتم صرف 1200 جنيه لها شهرياً بدل سكن

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تحدث الدكتور أحمد درويش وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عن تطوير جميع الحضري والعشوائيات، وهذا خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يرى أنه لابد من تطوير جميع الأماكن النائية العشوائية وإعادة بنائها من جديد، وهذا حتى يقضي على العديد من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع المصري والبحث وراء تقديم أفضل الأماكن الذين يعيشون فيها جميع المواطنين المصريين.

وصرح أنه من المنتظر أن يكون هناك الكثير من التطويرات في محيط منطقة ماسبيرو، وسوف يتم بناء العديد من المناطق السياحية والفندقية والكثير من المحال التجارية على أفضل وأعلى مستوى، وذلك حتى تليق بوجود السائحين في هذه المنطقة والعمل على جذبهم وتشجيع السياحة، ويتم توفير كل ما يبحث عنه السائح والمواطن المصري العادي من خدمات وفنادق على أرقى مستوى لجميع الأشخاص.

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وسوف يتم صرف 1200 جنيه شهرياً كتعويض لبعض الأسر الذين يعيشون في مثلث ماسبيرو، وهذا ما كشف عنه درويش وأكد أنه من المنتظر حتى الآن خروج 2800 أسرة من هذه المنطقة وسوف يتم تعويضهم ماداً، وذلك لأن هذه المنطقة تعتبر من المناطق الحيوية الذي يتم استغلالها وبناء عليها هذه المشروعات الخدمية، واستغلالها لتنشيط السياحة وجذب السائحين إليها الذين يريدون الذهاب إلى هذا المكان.

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ويوجد الكثير من الأسر الذين يريدون العودة والسكن في هذه المنطقة والجلوس في منازلهم القديمة، ولكن سوف تقوم الوزارة بتطوير وتجهيز الكثير من العقود الذي تضمن لهم حقوقهم وسوف يتم صرف لهم اعانة سكن شهرياً للسكن في مكان آخر، وهذا ما تبحث عنه الوزارة خلال هذه الأيام والعمل على تطوير المكان ونقائه وإعادة بنائه وتشجيره من جديد، ويتم صرف الـ 1200 جنيهاً إعانة شهرية لهذه الأسر.

جديراً ذكره أيضاً أن نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أشار خلال مداخلة هاتفيه له في إحدي البرامج التليفزيونية، أن العديد من الأسر لا يريدون الخروج من منطقة ماسبيرو ولا يريدون ترك منازلهم، ولكنه تم التأكيد على ان جميع المواطنين سوف يخرجون في شهر مارس القادم، وسوف يتم بناء 900 وحدة سكنية لجميع الأهالي الذين يؤيدون العودة من جديد.