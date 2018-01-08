وزارة التموين توقف البطاقات التموينية الذي توقفت عن صرف حصتها لمدة 6 أشهر

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في إطار العديد من القرارات الجديدة التي اتخذها وزير التموين والتجارة الداخلية وهي ضمن المنظومة الحديثة الخاصة بالسلع التموينية، ومن أهم هذه القرارات تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الحديثة لجميع بقالي التموين، وحدث ذلك بالفعل من أول يوم في يناير الجاري ويكون هذا وفقاً للكثير من القرارات ومن أهمها المحاسبة الاقتصادية الذي تتكفل بجميع المحافظات.

وتقديم جميع الأموال لدعم البقالين وحصولهم على هوامش ربح تكون مناسبة للارتقاء وتقديم أفضل جودة خدمة لجميع المستفيدين وأصحاب الحق الأصلي، وقرار حصولهم على السلع مقابل وجود دعم مخصص لهم من خلال بطاقات التموين الخاصة بهم، وهذا ما يريد الحصول عليه جميع بقالي التموين لاعطاء جميع المواطنين حقوقهم من السلع التموينية المتوفرة لديهم.

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جديراً ذكره أيضاً أن مستشار وزير التموين لنظم المعلومات اللواء عمرو مدكور، أكد على أنه سوف يتم وقف جميع البطاقات التموينية التي توقفت عن صرفها لجميع الحصص التموينية لفترة تزيد عن الـ6 أشهر، وهذا يكون بالتزامن مع المنظومة الجديدة الخاصة بالتموين الذي يتم تطبيقها في الوقت الحالي، وسوف يتم إيقاف الدعم عن هذا الفئة للاستفادة منها وتقديم السلع والخدمات لجميع الأشخاص الذين يستحقون توفير الدعم لهم.

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كما أنه أشار خلال العديد من التصريحات الصحفية له أن عدم صرف المواطن للحصة التموينية لهذه المرة هو دليل قاطع على أنه ليس بحاجة لهذا الدعم، وأن من يحتاج هذا الدعم يحصل عليه شهرياً ولا يتوقف شهر عن الصرف، لذلك فإن من ينقطع عن صرف السلع التموينية لمدة ستة أشهر أو أكثر من ذلك فهو لا يريد الدعم، وعندما يتم إيقاف البطاقة التموينية سوف يتم إيقاف صرف الحصة التموينية المقررة لهذا الشخص على الفور.

ومن جانب أخر قرر الوزير بناء على العديد من المطالبات الخاصة برؤساء الشعب داخل اتحاد الغرف التجارية، بمد المهلة الخاصة بسداد المبالغ التأمينية المحددة لصرف السلع ويكون سدادها عن طريق البنك الأهلي ومصر والاسكان والتعمير، ويكون ذلك للتسهيل على جميع المتأخرين ومنع حدوث تكدس وزحام داخل هذه البنوك، ومن يخالف ذلك سوف يتم منع صرف السلع التموينية منها وسحب التراخيص الخاصة بالتموين.