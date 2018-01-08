شعبة الملابس الجاهزة تؤكد على تقديم موعد الأوكازيون الشتوى إلى منتصف شهر يناير الجاري

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تشهد جميع الأسواق حالياً حالة من الركود التام في حركة البيع والشراء بسبب ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار الملابس، وينتظر جميع المواطنين الأوكازيون الشتوى وذلك لانخفاض أسعار الملابس وحتى يستطيعون الشراء، وهذا لأنه في الأيام العادية وقبل تقديم التخفيضات أسعار الملابس مرتفعة جداً وهذا بسبب توقف حركة الاستيراد من الخارج.

جديراً بالذكر أيضاً أن أسعار الملابس المستوردة أصبحت أسعارها مرتفعة جداً بسبب ارتفاع أسعار الدولار وتعويم الجنيه المصري، ولذلك توقف في الوقت الحالي حركة الاستيراد والتصدير بين مصر والعديد من الدول الأوروبية، وسوف يتم تقديم الأوكازيون الشتوي لهذا العام بسبب ركود البضائع وعدم شرائها من المتاجر والبائعين، وهذا يؤدي إلى إيقاف حركة البيع والشراء بين جميع العملاء والتجار في الأسواق المصرية.

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وفي الاطار نفسه تحدث رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة داخل الاتحاد العام للغرف التجارية يحيى زنانيري، تحدث قائلاً إن سوق الملابس يعاني حالياً من ارتفاع النسبة الخاصة بالركود، وأيضاً تمت الإشارة إلى أن احتفالات جميع الأقباط بعيد الميلاد المجيد لم تساعد في زيادة النسبة الخاصة بمبيعات الملابس الجاهزة، وتم التأكيد على أن نسبة المبيعات خلال موسم عيد الاقباط هي لا تتعدى الـ7% بسبب ارتفاع الأسعار.

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كما أنه أضاف خلال العديد من التصريحات الصحفية له أنه سوف يتم تقديم موعد الأوكازيون لهذا العام بحوالي أسبوعين عن موعده الأصلي، وهذا بناءً على رغبة جميع مصنعي وتجار الملابس الجاهزة وهذا من أجل تصريف جميع البضائع الراكدة، وهي تقدر بحوالي 80% من البضائع المتواجدة داخل جميع الأسواق المصرية، وأيضاً تم الإشارة إلى أنه سوف يتم البدء في الأوكازيون الشتوي بدءً من يوم 15 يناير.

يذكر أيضاً أن هذه التخفيضات و الأوكازيون سوف يستمر لعيد الأم الذي يوافق يوم 21 مارس القادم، وهذا الخبر أسعد الكثير من الأشخاص الذين يريدون شراء جميع الملابس بأسعار مخفضة، وكانت التخفيضات الشتوية تبدأ كل عام في منتصف شهر فبراير وتستمر حتى عيد الأم، ولكن الآن تبدأ التخفيضات مبكرة هذا العام بسبب ركود الاسواق وتوقف حركة البيع والشراء.

ونائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة داخل الاتحاد العام للغرف التجارية أكد على أن الأوكازيون سوف يشهد العديد من التخفيضات، وهي التي تتراوح ما بين 20% إلى 50% على جميع الملابس المحلية والمستوردة، وهذه من الأخبار الذي أسعدت الكثير من الأشخاص الذين يريدون شراء الملابس الجاهزة.