أخبار مصر اليوم الاثنين 8/1/2018.. أهم ما ورد في الصحف المصرية

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تصدرت على صفحات الصحف المصرية خلال الساعات الماضية العديد من أخبار مصر اليوم الاثنين، حيث أعلنت العديد من الصحف لمصرية أو التي تهتم بالشأن الداخلي والخارجي لمصر عن الكثير من أخبار مصر اليوم والتي قد تنوعت ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، ولهذا نستعرض لكم من خلال موقعنا مصر 365 أهم ما ورد فى الصحف المصرية.

أخبار مصر اليوم الاثنين 8/1/2018: تعرف على الفئة المصرية التي يتم صرف 1200 جنيه لها شهرياً بدل سكن

ورد أن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية قد أعلن عن تطوير العديد من المناطق المتنوعة ما بين الحضري والعشوائيات، كما أكد على أن خطة الوزارة يوجد العديد من المناطق التي سوف يتم تطويرها وسوف يتم إحلال جميع الإشغالات فيها ثم يتم بناء العديد من المناطق السياحية والفندقية وغيرها من الأعمال الربحية الاخرى على أعلى مستوى، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الضغط على هنا.

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أخبار مصر اليوم الاثنين 8/1/2018: وزارة التموين توقف البطاقات التموينية الذي توقفت عن صرف حصتها لمدة 6 أشهر

أعلن وزير التموين والتجارة أنه فى إطار استكمال خطة الوزارة لعملية التجديد هيكلة المنظومة التموينية قد تقرر أن يتم تنفيذ أحد القرارات الجديدة الواردة في نظام تطبيق منظومة والمتعلق بشأن صرف السلع التموينية الحديثة والذي يخص عملية وقف صرف الحصص التموينية المقررة لبعض المواطنين وتحديدًا من توقفوا عن صرف الحصص الخاصة بهم من 6 أشهر، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الضغط على هنا.

أخبار مصر اليوم الاثنين 8/1/2018: تعرف على تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراة القمة اليوم أمام الأهلي

أعلن فريق الزمالك في اطار استكمال باقي تحضيراته المخصصة من أجل مباراته القادمة أمام فريق الأهلي عن قائمة تشكيل فريق المارد الأحمر الجديدة، ليكمل بها مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الضغط على هنا.

أخبار مصر اليوم الاثنين 8/1/2018: “اقتصاديون” يتوقعون زيادة اسعار العقارات بسبب زيادة أسعار الأسمنت والحديد

ورد ن بعض الخبراء والاقتصاديون قد أعلنوا عن توقعاتهم الخاصة بشأن أسعار العقارات والتي أكدوا فيها زيادة أسعار العقارات في العام الجديد بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد مؤخرا، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الضغط على هنا.