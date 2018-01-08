“التموين” تعلن اليوم هو بداية تطبيق استخراج البطاقات عن طريق المحمول

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بداية تطبيق المنظومة الجديد في استخراج بطاقات الدعم السلعي البدل فاقدة والمفقودة إلى جانب بطاقات الفصل الاجتماعي الخاصة بنظام الدعم السلعي الجديدة إلى جانب إجراءات تحويل بطاقات الدعم السلعي من جميع محافظات جمهورية مصر العربية اليوم الموافق يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يناير الجاري لعام 2018.

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المواطن المصري الراغب في استخراج بطاقة الدعم السلعي بدل تالفة أو بدل فاقد أو إصدار بطاقات دعم سلعي جديدة يمكن أن يتم ذلك من خلال الهاتف المحمول، على أن يحصل المواطن الراغب في استخراج بطاقات الدعم السلعي من مكتب التموين التابع له على “الرقم السري”.

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وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المواطن بعد أن يحصل على الرقم السري من مكتب التموين التابع له وفي حالة طلب إصدار بطاقة دعم سلعي جديد على المواطن أن يستكمل جميع الأوراق الرسمية المطلوب، ثم يقوم المواطن بإرسال الرقم السري في رسالة فارغة من هاتفه المحمول على رقم 91237، ليتم الرد عليه من خلال الوزارة عن طريق رسالة نصية تعلمه بأن طلبه قد تم تسجيله إلكترونياً.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في حالة تسجيل المواطن لطلبه عن طريق الهاتف المحمول يتم الرد عليه عن طريق رسالة نصية أخرى على الهاتف المحمول تعلنه بقبول طلبه أو رفضه وفي حالة الرفض بيتم توضيح الأسباب التي سبب له رفض طلبه ليتم بعدها من العودة مرة أخرى في مكتب التموين التابع له ليتم إنهاء جميع الإجراءات هناك.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد سبعة أيام من قبول طلب المواطن يتم إرسال رسالة نصية إلى المواطن ليعلمه أنه تم استخراج بطاقة الدعم السلعي الخاصة ومتواجدة في مكتب التموين التابع له ليقوم باستلامها بعدما ويتم إرسال رسالة نصية أخرى على نفس الرقم 91237، ويكتب خلالها رقم 1 ليحصل المواطن بعدها على الرقم السري الخاص بتفعيل بطاقته التموينية.

وأشارت الوزارة أن الرقم الجديد يحول دون تلاعب الموظفين في استخراج البطاقات كما كان يتم في الوقت السابق ليتم من خلال هذه الإجراءات من التأكد على وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقين وعدم إهدار أي مواد تخصصها الدولة في مجال الدعم السلعي.

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