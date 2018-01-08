السيسي: افتتاح 4 آلاف مصنع للمشروعات الصغيرة سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب

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طلب اليوم الإثنين الرئيس عبد الفتاح السيسي من وزير الصناعة مشاهدة تصميمات ال 4 آلاف مصنع المخصص للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والمناطق التي سوف يشيد بها تلك المصانع والمخطط الزمني لتنفيذها موضحا أن هذه المصانع سوف توفر العديد من فرص العمل للشباب.

وأوضح وزير الصناعة طارق قابيل خلال افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات التنموية الضخمة بقطاع الطرق والكباري والإسكان أن تشييد هذه المصانع سوف تكون بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والجهات التنفيذية بالمحافظات المقرر إنشاء بها ال 4 آلاف مصنع.

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وقد طمأن الرئيس المواطنين بشأن المصانع المتعثرة موضحا أن الحكومة مهتمة بهذه المسألة حيث تسعى بكل طاقاتها لعودة العمل بهذه المصانع ومعرفة إذا كانوا في حالة احتياجهم للدعم من الحكومة بصورة أو بأخري مشيرا إلى تحرك بعض المصانع لحل هذه المشكلة، ولكن الحكومة تهتم بباقي المصانع، وقد أوضح وزير الصناعة أن المسألة معقدة للغاية.

وقد افتتح الرئيس السيسي اليوم عدد من المشروعات الجديدة يبلغ عددها نحو 13 مشروع تتضمن طرق وكبارى ومحاور ربط وتقدر تكلفة إنشائها نحو 8 مليارات جنيه أبرزها طريق ” شبرا / بنها ” الحر البالغ طوله 40 كيلو متر وتقدر تكلفة إنشائه 3.3 مليار جنيه، ويعد ذلك الطريق أول طريق حر زراعى حيث يتضمن 62 عمل صناعى ب 38 كوبري و24 نفق يمروا فوق جسر ترابي يتراوح ارتفاعه ما بين 7 و8 أمتار.

وصرح وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن طريق “شبرا – بنها” الحر يعتبر عمل إنشائي ضخم وأول طريق حر ينفذ في منطقة زراعية، وأن هذا الطريق سوف يساهم في توفير الوقت اللازم لعملية نقل المواطنين من محافظات الدلتا إلى القاهرة ليصلوا خلال 20 دقيقة فقط فضلا عن مساعدته في تخفيف ضغط الازدحام على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى.

وأضاف الوزير أن الأرقام تبين حجم العمل في تنفيذ الطريق حيث استخدم في عملية تنفيذ طريق ” شبرا / بنها ” نحو 15 مليون متر مكعب من الأتربة لتنفيذ الجسر الترابي وتشابه ثلث الأتربة المستخدمة عند إنشاء السد العالى بالإضافة إلى 460 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة لإنشاء أنفاق بهدف تسهيل عملية الري للحفاظ على الأراضي الزراعية.

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