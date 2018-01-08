تصفية 8 إرهابيين في حملة أمنية موسعة شرق العريش

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صرحت مصادر أمنية بمحافظة شمال سيناء اليوم الإثنين أن القوات الأمنية استطاعت قتل 8 إرهابيين أثناء العملية الأمنية الموسعة بشرق العريش موضحا أن القوات قد تتبعت المجموعة الإرهابية بمنطقة شاليهات السعد الموجودة بمنطقة الريسة دائرة قسم أول مما أسفر عن سقوط 8 قتلى من العناصر الإرهابية ونقلت جثثهم إلى مستشفي الإسماعيلية.

وأفادت وكالة رويترز أن أمن العريش قد تلقي معلومات تفيد باحتواء استراحة ” شاليه” في منطقة الريسة شرق العريش على عدد من المشتبه بهم بانتمائهم لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، وفور تلقي البلاغ قامت القوات الأمنية بحملة أمنية لمهاجمة المكان فجر اليوم.

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وبدأ المشتبه بهم فورا بإطلاق النار على العناصر الأمنية التي استطاعت تصفية عدد من الإرهابيين وقد عثرت في المكان عدد من الأسلحة والذخيرة والعبوات الناسفة، وقد احتفظت القوات الأمنية بجثث القتلى بإحد المستشفيات بهدف إجراء تحاليل الحمض النووي لمعرفة وتحديد هويتهم بحسب الأنباء الواردة من العريش.

وأشارت وكالة رويترز أن حتى الوقت الراهن لم تصدر وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أي بيان رسمي حول هذه العملية الأمنية.

والجدير بالإشارة أن منطقة شبه جزيرة سيناء وخاصة شمال سيناء تتعرض لعمليات إرهابية واسعة سواء على القوات الأمنية أو المدنيين وتقوم القوات الأمنية من شرطة وجيش بالتصدي لها ومواجهتها.

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