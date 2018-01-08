“قطار” يدهس “ميكروباص” بمحطة شبين القناطر بعد اقتحام الميكروباص خط السكك الحديدية

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قامت هيئة السكك الحديدية اليوم خلال التقرير الصادر عنها بالإعلان عن إحدى الحوادث التي تعرضت لها السكك الحديدية اليوم، حيث ذكرت الهيئة أن شريط السكك الحديدية الواقع بين محطتي القلج و23 يوليو، والذي يعد أحد المناطق الغير مصرح العبور منها.

حيث ذكرت الهيئة أن تلك المنطقة التي سبق ذكرها قد شهدت عبور ميكروباص اليوم خالي من أي لوحات معدنية، وكان هذا على خط شبين القناطر، حيث أكدت الهيئة أن سائق الميكروباص الذي عبر من تلك المنطقة لم يقم على الإطلاق بالإلتزام بالتعليمات التي تقوم عليها عملية عبور السكك الحديدية.

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حيث تعد تلك المنطقة من المناطق الغير مخصصة لعبور المركبات، وأضافت هيئة السكك الحديدية خلال التقرير الصادر عنها، أن سائق السيارة قد هرب على الفور فور شعوره بقدوم القطار الذي يحمل رقم 415 من محطة 23 يوليو متجها ناحية شبين القناطر، وقد ترك السائق السيارة بعد فراره على القطبان.

وذكرت هيئة السكك الحديدية خلال التقرير أن فعل السائق قد تسبب في إصطدام القطار بالميكروباص، وبالتالي فقد تسبب هذا في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، كما تقدميت هيئة السكك الحديدية في نهاية التقرير الذي نشرته إلى المواطنين وخاصة السائقين بضرورة الإلتزام بالقواعد والقوانين التابعة للهيئة.

وذلك منعا للحوادث التي تترتب على مخالفة تلك القواعد، ومنعا لإصابة المزيد من الأشخاص أو فقدانهم خلال الحوادث التي تقع نتيجة مخالفة القواعد الموضوعة من قبل الهيئة.

هذا وقامت هيئة السكك الحديدية خلال الفترة الأخيرة بالبدء في تحسين الخدمات التي تقوم بتقديمها للمواطنين، وذلك من خلال أعمال الصيانة والإصلاحات التي قامت بها الهيئة مؤخرا، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال تلك الأعمال إلى القضاء على المشكلات التي تواجه المواطنين وتتسبب في تعطيل مصالحهم.

وكذلك منعا للمشكلات التي من الممكن أن تنتج عن الأعطال وغيره مما قد يتسبب في وقوع الحوادث، لكن المخالفات التي يقوم بها المواطنين، والتي تأتي عكس القواعد الموضوعة من هيئة السكك الحديدية تتسبب في مشكلات أخرى لا يمكن التخلص منه.

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