الزراعة تعلن حالة الطوارئ للتصدى لأنفلونزا الطيور بعد إكتشاف بؤر متفرقة

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إكتشفت وزارة الزراعة خلال الأيام الماضية ما يعادل 10 بؤر مصابة بفيروس أنفلونزا الطيور، وكان هذا في نحو 7 من محافظات مصر، الأمر الذي دفع وزارة الزراعة المصرية إلى رفع حالة الطوارئ على الفور، وكذلك اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تمكنها من التخلص من هذا المرض والتصدي له بقوة.

هذا وقامت الوزارة خلال الساعات القليلة الماضية بالإعلان عن تكثيف الإجراءات التي يمكن للوزارة من خلالها مواجهة المرض والقضاء على مشكلاته، حيث ذكرت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق هذا من خلال 4 من الإجراءات الضرورية والتي تضم “التقصي والتحصين وأعمال الأمان الحيوي وكذلك القضاء على البؤر المصابة.

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وخلال مجموعة من التصريحات التي وصلت لموقع مصر 365 خلال عدد من المصادر المسؤولة، أن الوزارة ستقوم أيضا ضمن الإجراءات الوقائية بأعمال تقصي شاملة، تشمل كذلك التربية في المزارع والمنازل والأسواق وجميع المناطق التي تقع على مسار الطيور المهاجرة، وستقوم وزارة الزراعة بهذا من خلال أعمال التنسيق مع وزارة البيئة.

وخلال البيان الذي أعلنه “حامد عبد الدايم” المتحدث باسم وزارة الزراعة، فقد أشار إلى أعمال التحصين التي تقوم بها الوزارة خلال الفترة الحالية، والتي تهدف من خلالها إلى تحصين المواشي والدواجن وذلك من أجل الحفاظ عليهم بعيدا عن تعرضهم للإصابة بالمرض.

حيث تقوم الوزارة بمجرد الكشف عن أي بؤرة، بالبدء في أعمال الاستقصاء لجميع القرى والمناطق المحيطة بها، وذلك للكشف عن المواشي والدواجن والبدء في التخلص من أي دواجن مصابة بالمرض.

كما أشار المتحدث الرسمي خلال التصريحات التي قام بها إلى الإجراءات الفورية التي تتخذها الوزارة خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف القضاء على هذا المرض، حيث تقوم الوزارة بالإعدام الفوري لجميع الدواجن التي ثبت إصابتها بالمرض، وذلك لمنع تكرار ما حدث خلال 2006 من قبل، حيث انتشر المرض وقتها بصورة كبيرة وقد قضى خلال تلك الفترة على صناعة الدواجن بصورة كاملة.

الجدير بالذكر أن الوزارة تسعى خلال الفترة الحالية إلى القضاء على هذا الوباء من خلال الإجراءات الفورية التي تقوم باتخاذها.

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