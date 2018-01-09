توجيه تهمة القتل لضابط وأمين شرطة بقسم المقطم فى واقعة وفاة الشاب “عفروتو”

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أصدرت النيابة العامة بجنوب القاهرة قرارها باحتجاز ضابط وأمين شرطة وهو أحد أعضاء القوة التي تعمل بقسم شرطة المقطم، وذلك لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق، في حادث مقتل أحد المحتجزين لدى القسم ويدعى “عفروتو”.

وكانت قد أمرت نيابة جنوب القاهرة بتشريح جثة المتوفى “محمد عفروتو”، الذي لقي مصرعه خلال مدة احتجازه بعد القبض عليه، يوم الجمعة الماضى، بعد أن وجهت له تهمة “الاتجار بالمخدرات”.

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وعلى أثر الواقعة قررت النيابة أخذ عينة من المتوفى لتشريحها والوقوف وتوضيح ما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه، وفي نفس السياق، قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية حبس 43 متهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق في أعمال الشغب والتجمهر وحرق سيارات التى قام بها عدد من أهالى “عفروتو” خارج القسم والتي أعقبت معرفتهم بنبأ وفاته.

يذكر أن المئات من أهالى “عفروتو ” كانوا قد تجمعوا أمام قسم الشرطة ليلة الجمعة الماضى بعد معرفتهم بوفاته، وقاموا بإشعال النيران فى سيارتى شرطة وحاولوا إضرام النيران فى القسم، وهو ما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقامت بإلقاء القبض على عشرين شخصاً من الأهالى المتجمهرين الغاضبين .

وصرح مصدر مسؤول بمصلحة الطب الشرعي إن وفاة “عفروتو” جاءت بسبب نتيجة تهتك بالطحال ونزيف بالبطن، وليست بسبب تناول عقار مخدر”، وأضاف المصدر أن التقرير الأولي للتحليل سيتم إرساله للجهات المختصة تبين من فحص الجثة وتشريحها بشكل كامل أن هناك إصابات في مختلف أنحاء جسد القتيل وهو ما أثبت أن الوفاة نتجت عن الإصابات “.

وقال والد “عفروتو” أنه تسلم جثمان نجله لدفنه ،وكان قد اتهم أهالي القتيل قوات الامن بأنها “عمدت الى تعذيب ولدهم حتى أردوه قتيلاً داخل مقر احتجازه في قسم شرطة المقطم”.

وكانت قد كشفت عدة تقارير صحفية محلية عن أحد المصادر الأمنية أن القتيل ” تناول أحد المواد المخدرة بكمية كبيرة وهي ما تسببت فى وفاته”، وصرح مصدر قضائي مطلع على تداعيات الموقف إنه ” تم توجيه تهمة القتل للضابط وأمين الشرطة عن طريق إحداث إصابات تسببت فى وفاة المحتجز “.

وكان قد كشف مصدر أمني أن مدير أمن القاهرة كان قد أمر مساعديه بإجراء تحقيق داخلي في واقعة وفاة “عفروتو” داخل قسم المقطم ومعاقبة المتورطين إذا ثبت ضلوعهم فى إرتكاب الواقعة ولكن لم يصدر اى بيان للتعليق على الواقعة أو نتائج التحقيق من قبل وزارة الداخلية .

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