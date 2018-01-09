“الكهرباء” لا عودة للعدادات القديمة وتركيب جهاز تايمز إلكتروني لأعمدة الشوارع

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور “محمد شاكر” أن الوزارة قد قررت عدم العودة إلى استخدام العدادات التقليدية، وأشار أن العدادات الكهربائية التي سوف تقوم الوزارة على تركيبها للمشتركين الجدد سوت تكون إما عدادات مسبوقة الدفع أو عدادات ذكية وذلك لتلافي مشكلات العدادات التقليدية من تقديرات جزافية لفاتورة الاستهلاك الناتجة عن عدم حصول شركات توزيع الكهرباء على قراءات الاستهلاك الفعلي للمواطنين.

وجاء تصريحات الدكتور “محمد شاكر” حول العدادات الكهربائية التقليدية اليوم من خلال مشاركته اليوم في “ورشة عمل” من أجل تشجيع العمل على تبديل الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها من خلال الطاقة الشمسية، وحضر ورشة العمل الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة الدكتور “محمد الخياط”.

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وأشار الدكتور “محمد شاكر” على أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل في الوقت الحاضر من أجل العمل على القضاء على جميع مشكلات أعمدة الإنارة التي يتم إضاءتها خلال ساعات النهار عن طريق تركيب أنظمة إلكترونية تعمل بطريقة إلكترونية من أجل أن تحل محل الحساسات التقليدية القديمة التي تتأثر بالعوامل الجوية المختلفة وكذلك الأتربة، والتي تؤدي إلى تعطلها عن عملها.

كما شارك في ورشة العمل اليوم وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاتصال السياسي المهندسة “صباح مشالي”، ووكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة الهيئات الدكتور “محمد موسى عمران”، ورئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس “ناجي عارف” ورئيس قطاع الشؤون الفنية بهيئة كهرباء مصر المهندس “إيهاب إسماعيل”، والعضو المتفرغ لشؤون شركات توزيع الكهرباء المهندس “الحسيني الفار”، ومدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة الدكتورة “هند فروح”.

وأكد الدكتور “محمد شاكر” على قيام الوزارة بتركيب “جهاز تايمز إلكتروني” في كل عمود من أعمدة الإنارة المتواجدة في الشوارع خلال الأيام القليلة القادمة، وأضاف أن الهدف من إضافة هذه الجهاز في أعمدة الإنارة هو العمل على ضبط إنارة الشوارع خلال فترة النهار وفترة الليل، والعمل على القضاء على إنارة الأعمدة خلال فترة النهار والتي أصبحت عبء ثقيل على كاهل القطاع الكهربائي في الدولة المصرية.

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