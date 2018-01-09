بالفيديو “فقيه دستوري” يعلن وجود مرشح رئاسي واحد لابد من حصوله على 5% من الأصوات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الفقيه الدستوري الدكتور “شوقي السيد” من خلال مداخلة هاتفية على القناة الفضائية “دي إم سي” في برنامج “8 الصبح” حيث أكد على أهمية الدور الإعلامي من أجل توعية جموع المواطنين المصريين بما تضمنته القرارات الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات والتي أعلنت عن بدء انتخابات الرئاسة المصرية، وهذا يعد قرار إجرائي يتضمن العديد من الإجراءات التي تصاحب إجراءات إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى يوم الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة المصرية النهائية.

وأشار “شوقي السيد” أن هذا القرار الإجرائي هام حيث أن العالم كله ينظر إلى هذه انتخابات الرئاسة المصرية، وجموع المصريين أيضا ينظرون إلى هذه الانتخابات وتريد أن تقيم عرساً ديمقراطياً حقيقاً، خصوصا أن المسألة فيها شفافية وإعلام وإعلان وفيها إشراف قضائي كامل.

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وأشار “شوقي السيد” إلى أن الفترة الحالية لا يوجد فيها مرشحين، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في العشرين من يناير القادم عام 2018، ولمدة تسعة أيام فقط من يوم عشرين إلى يوم تسعة وعشرين فقط.

وأعلن “شوقي السيد” أن هناك تيسير في إجراءات الترشح كما أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات هو الحصول على تزكية من قبل عشرين عضو من مجلس النواب المصري، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن مصري ممن لهم الحق في الانتخابات في 15 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية على الأقل بحد أدنى ألف مؤيد له عن كل محافظة.

وعلق “شوقي السيد” أنه في حالة وجود مرشح واحد فقط في انتخابات الرئاسة المصرية لابد أن يحصل على الحد الأدنى من الأصوات الانتخابية بحد أدنى من الأصوات خمسة في المئة من عدد المقيدين في الجداول الانتخابية.

وأضاف “شوقي السيد” أن عدد الناخبين يؤكد على التسابق مع وجود منافسة حقيقة على الانتخابات، ووجود مرشح يحظى بأغلبية كاسحة أو أقل من ذلك أو أكثر فهذا لا يمنع من الترشح، ولابد أن يتم تشجيع هذا المرشح طالما أنه مستوفي الشروط ويحصل على الأصوات كما يتم خلال العملية الانتخابية، وشدد على أنه مع إفساح المجال من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

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