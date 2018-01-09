تعرف على الشروط التسعة للراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية

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ينشر موقع مصر 365 شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني المخصص فيه إجراءات انتخابات الرئاسة المصرية خلال العام الجاري على أن يتم فتح باب التقدم إلى الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية في يوم عشرين من يناير الجاري لعام 2018.

وهناك تسع شروط من شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية التي نص عليها “قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية” تبعا للدستور المصري، والتي يجب أن يتم توفرها فمن ينوي خوض إجراءات الترشح لمنصب رئاسة جمهورية مصر العربية خلال العام الحالي 2018.

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وقد حدد القانون الصادر تحت رقم اثنين وعشرين لعام 2014 تسعة من الشروط للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية وهي كالتالي الشرط الأول أن يكون مصري من أبوين مصريين، والشروط الثاني إلا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسيه لدولة أخرى، والشرط الثالث أن يكون حاصل على مؤهل دراسي عالٍ.

ومن الشروط أيضا وبالتحديد الشرط الرابع أن يكون الراغب في الترشح إلى انتخابات الرئاسية المصرية أن يكون متمتع بحقوقه السياسية والمدنية، والشرط الخامس إلا يكون قد حكم عليه في جريمة أو جناية مخلة بالأمانة والشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره، الشرط السادس أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو قد أعفي من تأدية الخدمة العسكرية قانونياً.

أما بالنسبة إلى الشرط السابع من شروط الترشح إلى رئاسة الدولة المصرية هي إلا يقل سن المترشح في يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، والشرط الثامن إلا يكون مصاب بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، أما الشرط التاسع إن يزكي الراغب في ترشيح نفسه للانتخابات على الأقل عشرين عضو من أعضاء مجلس النواب المصري، أو أن يؤديه عدد لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لديهم الحق في المشاركة في العملية الانتخابية في خمسة عشر محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية على الأقل، أو بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة، وتعد هذه هي الشروط التسعة من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

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