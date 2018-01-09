“الجريدة الرسمية” تنشر قرارات “الهيئة الوطنية للانتخابات”

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تابع موقع مصر 365 إعلان “الجريدة الرسمية” اليوم الموافق يوم الثلاثاء التاسع من شهر يناير الجاري لعام 2018، حيث قامت بنشر قرار “الهيئة الوطنية للانتخابات” الذي تضمن دعوة جميع الناخبين المقيد أسمائها بقواعد البيانات الانتخابية تبعاً لقانون رقم 45 الصادر في سنة 2014 للمشاركة بأصواتهم في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية بمقار اللجان الانتخابية الفرعية تبعاً للمواعيد التي تضمنها قرار اللجنة.

ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يتم إجراء انتخابات الرئاسة المصرية خارج الدولة المصرية في أيام السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من شهر مارس القادم، أما داخل الدولة المصرية فسوف يتم إجراءات التصويت والمشاركة في الانتخابات خلال يوم السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر مارس القادم لعام 2018، وتضمن القرار أيضا في حالة إعادة انتخابات الرئاسة المصرية سوف يتم الإعادة خارج مصر في يوم التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين من شهر أبريل القادم، أما داخل مصر فسوف يتم إجراء الإعادة في الرابع والعشرين، والخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر أبريل القادم 2018.

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وأشارت القرارات التي أعلنتها “الهيئة الوطنية للانتخابات” أن الناخب المصري المتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي تبعاً لمحل إقامته عليه أن يشارك بإدلاء بصوته الانتخابي في انتخابات الرئاسة المصرية أمام أحد اللجان الفرعية بطاق المحافظة المتواجد بها خلال أيام الانتخابات، وذلك بعد أن يقوم بإبداء رغبته في أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أو من خلال “المحكمة الابتدائية القائمة في مكان تواجده.

وأعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يسمح لجميع المنظمات الأهلية أو منظمات المدن المصرية أو المنظمات الدولية أو الأجنبية العاملة في مجال متابعة سير الانتخابات أو العاملة في مجال حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وكذلك هيئات الانتخابات الأجنبية أو المفوضيات الأجنبية أن يقوموا بمتابعة الانتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجرائها خلال العام الجاري 2018، تبعاً للضوابط المنظمة لسير العملية الانتخابات.

وأضافت القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تم نشرها في الجريدة الوطنية أن من حق جميع الوسائل الإعلامية المسموعة والمطبوعة وكذلك الرقمية وجميع الإعلاميين المعتمدين الدوليين من القيام بتغطية انتخابات الرئاسة المصرية، وكذلك جميع إجراءات الاقتراع وكذلك نتائج الانتخابات المصرية، ونصر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الصدد تنظيم عمل وسائل الإعلام من تحقيق المساواة بين جميع المرشحين وتغطية الدعاية الانتخابية.

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