أخبار مصر اليوم الثلاثاء 9/1/2018.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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تصدرت أخبار مصر اليوم العديد من المواقع والصحف المصرية التي تهتم بالشأن الداخلي والخارجي منها، حيث أعلنت العديد من المصادر عن تفاصيل أخبار مصر اليوم والتي قد طرأت على الساحة وكان أهمها ما سوف نستعرضها معكم من خلال موقعنا مصر 365 فى هذه المقالة.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 9/1/2018: مصادر صحفية مصرية تؤكد رحيل هيكتور كوبر عن صفوف الفراعنة بعد مونديال روسيا

كشفت مصادر صحفية في أبرز تصريحاته أنه بالنسبة إلى المدير الفني هيكتور كوبر يعد مونديال روسيا المقبل بالنسبة له المحطة الأخيرة، ويرجع هذا إلى العديد من الأسباب، وقد جاء ذكر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ضمن هذه الأسباب، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الثلاثاء 9/1/2018: نهوض الجنيه المصري وتعافيه مع هبوط سعر الدولار

أعلن بعض الخبراء أن سعر الدولار أمام سعر الجنيه المصري قد شهد العديد من التخبطات والارتفاعات في الفترة السابقة، وهذا يعود إلى العديد من العوامل، ولكن من جديد عاد الجنيه ليسترد عافيته وينهض ليواجه اكتساح الدولار داخل الأسواق، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 9/1/2018: تعرف على أسعار الزيادات المقترحة على تذاكر القطارات

ارتفاع جديد قد شهدته أسعار تذاكر القطارات داخل هيئة السكك الحديد سواء على القطارات المميزة أو المكيفة مؤخرًا، وسط تصريحات رسمية حول وجود زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بسبب الخسائر التي تلحق بالهيئة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 9/1/2018: المصرية للاتصالات: لا تسريب لبيانات العملاء والمفاجأة راوتر جديدة مجانية

جاء في أحدث تصريحات الشركة المصرية للاتصالات أنه بعد الأزمة الماضية والشكاوي التي وردت إليها بشأن الإنترنت وخدماته فى الفترة الماضية عدم تعرض سيرفراتها لأي خطر نهائي، وأنها حاليا تقدم لعملائها بجميع المحافظات مفاجأة جديدة، كما أنها اكدت على عودة الخدم بعد استكمال الاصلاحات التي قد احتاجتها واستمرار الشركة في تقديم كافة خدماتها بكل يسر، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.