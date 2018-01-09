عاجل.. وزارة الداخلية تعلن عن مقتل 8 إرهابيين في سيناء متخصصين في زراعة المتفجرات

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قامت العديد من المصادر داخل وزارة الداخلية المصرية بالإعلان عن مقتل 8 إرهابيين داخل سيناء، وذلك اثر تبادل إطلاق النيران مع الشرطة المصرية و بالفحص تبين أنهم هم الأشخاص المسئولين عن زراعة المتفجرات، ويتم البحث دائماً وراء جميع العناصر الإرهابية المنتشرة في سيناء والذي تقوم بقتل جميع أفراد الجيش والشرطة والمواطنين العزل.

جديراً بالذكر أيضاً أن وزارة الداخلية أكدت خلال بيان خاص لها اليوم انه تم اطلاق النيران على العديد من البؤر الإرهابية والاجرامية المتواجدة في شمال سيناء، وهذا حرصاً من وزارة الداخلية على مواصلة جميع الجهود الخاصة بهم لتطهير البلاد من جميع التجمعات الإرهابية، ويتم من خلالها ضبط جميع العناصر الإرهابية وإجهاض العديد من المخططات الذي تستهدف المساس بالأمن الوطني والنيل من مقدراته.

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كما أن قطاع الأمن العام تمكن من متابعة ومعرفة الأماكن الخاصة بتحركات العديد من العناصر الإرهابية وهم المتورطين في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية داخل محافظة شمال سيناء، وتم رصد الكثير من المساعي الخاصة بهم لاستقطاب العديد من العناصر الحديثة، وهم المؤيدين لجميع افكارهم ومعتقداتهم المحترفة وهم يريدون التوسع في دائرة العمليات الإرهابية الخاصة بهم داخل جميع المحافظات المصرية.

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يذكر أيضاً أن العديد من المعلومات أكدت على تلقي هؤلاء العناصر الإرهابية الكثير من التدريبات على استخدام الاسلحة وصناعة وزراعة العبوات الناسفة، وهم يتدربون داخل إحدى المناطق الصحراوية في مدينة العريش ويتخذون أيضاً أحد المساكن المهجورة المتواجدة في هذا المكان مسكن لهم، كما أنهم وجدوا داخل منطقة الريسة بالمدينة وهو وكراً يختبئون فيه و ينطلقون منها لتنفيذ العديد من العمليات الارهابية والعدائية، وهي تستهدف جميع رجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين.

أخيراً تم تكثيف جميع الجهود وإعداد العديد من الخطط الأمنية المحكمة لتطوير جميع المسارات الهامة والخاصة بحركات هذه العناصر، ويتم دراسة الطبيعة الجغرافية لهذه الأوكار الذين يقومون باتخاذها مأوى ومسكن لهم، وأيضاً تم مداهمة المكان وتبادل إطلاق النيران مع جميع العناصر الإرهابية المتواجده به، وهذا نتج عنه مصرع 8 عناصر إرهابية وجاري حالياً تحديد هوياتهم.

وتم العثور أيضاً معهم على 5 بنادق آلية و2 عبوة ناسفة وكمية كبيرة من الذخيرة الحية والأعيرة النارية المختلفة، وبذلك فتم اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ونيابة أمن الدولة العليا تتولي مباشرة التحقيقات.