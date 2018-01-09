“التنمية المحلية” توقع بروتوكول تعاون مع التموين وشمال سيناء لتنمية بئر العبد

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تابع موقع مصر 365 توقيع وزير التنمية المحلية الدكتور “هشام الشريف” صباح اليوم الموافق يوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع “وزارة التموين والتجارة الداخلية” ومحافظ شمال سيناء، وحضر توقيع البروتوكول الدكتور “علي المصيلحي” واللواء “عبدالفتاح حرحور” وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية وقيادات من محافظة شمال سيناء.

وقد أعلن “هشام الشريف” أن أهم هدف من أهداف القيادات الحكومية في الدولة المصرية هو العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وكذلك العمل على توفير السلع الغذائية لجميع المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، وأشار أن بروتوكول التعاون الذي تم إجراؤه اليوم مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة شمال سيناء يهدف إلى العمل على توفير السلع والمنتجات الغذائية في مدينة “بئر العبد” وكذلك المناطق التابعة لها.

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وأضاف “هشام الشريف” وليتم تحقيق بروتوكول التعاون بين الوزارات ومحافظة شمال سيناء تم افتتاح ما يقارب من أربعة وعشرين فرع من فروع “جمعيتي” التابعة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية تكون قائمة مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية “علي المصيلحي” أن توقيع بروتوكول التعاون الذي تم اليوم يعد مثال جيد من أجل التعاون بين جميع الجهات الحكومية المصرية من أجل إحداث تغيير على أرض الواقع يهدف إلى خدمة مدينة بئر العبد والقرى المحيطة بها.

وأكد الدكتور علي المصيلحي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية إلى جانب التعاون مع محافظة شمال سيناء سوف يؤدي إلى إقامة منطقة لوجستية في مدينة بئر العبد بمحافظة العريش تكون احتياطي استراتيجي للسلع بمحافظات شمال سيناء، والعمل على إقامة العديد من أنشطة التعبئة والتوزيع وضمانات سلامة السلع والمنتجات الغذائية ليتم أتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأعلن محافظ شمال سيناء اللواء “عبدالفتاح حرحور” عن شكره وامتنانه إلى وزير التنمية المحلية على جهوده الكبير التي يهدف خلالها العمل على تحقيق نقله نوعية كبيرة لمحافظة شمال سيناء والعمل على تنفيذ مطالب أهالي مدينة بئر العبد والقرى المحيطة بها، وشدد على أهمية وجود إرادة حقيقية من قيادات الحكومة المصرية على إحداث نقلة كبيرة في محافظات شمال سيناء.

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