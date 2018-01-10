تعرف على حصاد اليوم الأول لمرشحي الرئاسة في مكاتب الشهر العقاري

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بدء تلقي الطلبات المرشحة لرئاسة الجمهورية، وذلك بمكاتب التوثيق علي جميع أنحاء الجمهورية، ومن المفترض أن يعمل 389 مكتب شهر عقاري، حتى يقوم بتوثيق إقرارات تأييد المرشحين إلي منصب رئاسة الجمهورية، كما يقوم بالعمل نحو 450 موظف على هذه الإجراءات، وأيضاً تواجد 450 موظف آخرون احتياطى لهم، كما تم تسليم الموظفين أجهزة تابلت حتى يقوموا باستخدامها في عمليات توثيق الإقرارات المؤيدة لمرشحي رئاسة الجمهورية.

كما شهد مكتب توثيق الأهرام بالشهر العقاري في منطقة الدقى إستقبال المواطنين حتى يسجلوا طلبات تأييد المرشحين لإنتخابات الرئاسة، حيث أكد مأمور الشهر العقاري”علاء كامل عبد العال” أنه قد تم استلام أجهزة التابلت ليقوموا موظفي الشهر العقارى ب توثيق الطلبات إلكترونياً، بينما توافد المواطنون على مكتب توثيق الأهرام جاء بكثافة ضعيفة في أول أيام تلقي الطلبات.

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بينما شهد مكتب الدقي رفضا لعمليات التأييد، وذلك لظهور قائمة أرقام علي أجهزة التابلت مما أدي إلي رفض التسجيل من قبل المواطنين لعدم وجود أسماء المرشحين، ولكن بعد مرور بعض الوقت ظهرت أسماء المرشحين لعام 2014 وهم: حمدين صباحى، خالد على، عبد الفتاح السيسى، أحمد شفيق، محمد أنور السادات، ومحمد صلاح عبد المعطي.

ومن جهة أخرى حاول مأمور الشهر العقاري التواصل مع فريق الدعم الفني حتى يتم حل هذه المشكلة، وذلك وسط حالة من الغضب من قبل المواطنين الذين حضروا إلى مكتب الشهر العقاري في الساعة التاسعة صباحاً، ولكنهم لم يستطيعوا تسجيل طلباتهم حتي هذا الوقت.

كما استقبل الشهر العقارى في محافظة الإسكندرية، أول طلب من المواطن “فؤاد عبد الفتاح السيد” يرشح فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، واستقبل المكتب أيضاً ثلاثة ترشيحات تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أما وصل عدد النواب الذين قاموا بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 464 عضواً من أعضاء البرلمان المصري، بينما أكدت مصادر مصر 365 أن عدد النواب المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يصل إلى 596 خلال الساعات القادمة.

كما أكد رئيس مجلس النواب، أنه قد ورد إلى الأمانة العامة للمجلس خطاب من الهيئة الوطنية للانتخابات بنماذج ترشيح لمن يود الانضمام إلى الانتخابات الرئاسية 2018.

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