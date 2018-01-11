وزير الكهرباء: الانتهاء من مرحلة العدادات التقليدية وتحديث في مستوي الخدمة خلال هذا العام

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خلال المؤتمر الصحفي المنعقد من أجل تشجيع تبادل واستخدام الطاقة الكهربية و استمدادها من الطاقة الشمسية، قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر بالقاء كلمته خلال الاجتماع المنعقد أمام ورشة عمل، أكد فيه بأن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن الانتهاء من مرحلة العدادات التقليدية القديمة المستخدمة حاليا.

واكد الوزير بأن جميع العدادات التي تقوم الوزارة لاستخدامها ليتم تركيبها لكافة المواطنين، سوف تكون عدادات ذكية لكي تتفادى جميع المشاكل التي كانت تواجه العدادات القديمة من أخطاء في قراءة العدادات أو سوف تقوم بتركيب عدادات مسبقة الدفع، حتى يتم التخلص من عدد كبير من المشاكل التي كانت تواجه العديد من المواطنين.

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وقد حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة المهندس محمد الخياط، وقام الوزير بإلقاء كلمته، قائلا بأن الوزارة تعمل حاليا علي توفير الطاقة الصادرة من الأعمدة الكهربائية المضاءة أثناء فترات النهار، مشيرا إلي سيتم تركيب أنظمة إلكترونية اتوماتيكية حديثة ويتم التخلص من تلك المشكلة التي كانت تواجه الوزارة بسبب الاعتماد علي الحساسات القديمة التقليدية والتي كانت تتعطل بصورة كبيرة ومستمرة وذلك بسبب الأحوال الجوية السيئة والعوامل البيئية والأتربة في بعض الأوقات.

وقال وزير الكهرباء خلال الاجتماع أن مع بداية العام الجديد وخلال الفترة المقبلة سوف تشهد الوزارة العديد من التغيرات التي تؤثر علي الشعب المصري، مشيرا بأن وزارة الكهرباء تعمل علي تطوير الخدمة وتعمل علي حل كافة المشاكل والشكاوى التي تواجه العملاء والمواطنين بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمة، وذلك من أجل شعور المواطن بأنه يقوم بدفع المال في مقابل وجود خدمات متميزة من قبل وزارة الكهرباء.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لكل الحاضرين بالاجتماع المنعقد أمام ورشة العمل، بأن وزارة الكهرباء تسعى إلى تحديث وتطوير الوزارة وتقوم بحل جميع المشاكل والشكاوى التي يقوم العملاء والمواطنين بتقديمها الى وزارة الكهرباء.

مؤكدا بأن الوزارة سوف تقوم بحل جميع المشاكل في اقرب وقت ممكن وذلك لتحسين الخدمة، وطالب ايضا من جميع الشعب المصري الحفاظ على مصادر الطاقة الكهربائية، حتى تتمكن الوزارة من تطوير الخدمة خلال الشهور المقبلة من هذا العام.

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