“العدل” بعد صرف شهر مكافأة مد ساعات العمل للسادسة مساءً بالشهر العقاري

Advertisements

تابع موقع مصر 365 القرارات الوزارية الذي تم إصداره من قبل وزير العدل المصري المستشار “حسام عبدالرحيم” مساء يوم الخميس الموافق الرابع من شهر يناير الجاري لعام 2018، حيث أعلن عن قرار وزاري يقضي بصرف مكافأة تشجيعية لكافة العاملين في قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنح شهر من الراتب الأساسي على أن يتم إضافة علاوات خاصة بتاريخ ثلاثين من شهر يونيو لعام 2015 بحد أدنى 500 جنيه مصري، بحسب التصريحات التي أعلنها التصريحات التي أعلنها رئيس قطاع شؤون ديوان عام وزارة العدل “المستشار جمال حسين أحمد”.

وقد تضمن نص القرار الوزارية بزيادة رواتب جميع العاملين في مكاتب الشهر العقاري التالي “السيد الأستاذ رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تحية طيبة وبعد، يرجى الإحاطة بأن معالي المستشار وزير العدل وافق بتاريخ الرابع من يناير لعام 2018 على أولاً صرح مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بواقع شهر من المرتب الأساسي في الثلاثين من شهر يونيو لعام 2015، مضافاً إليه العلاوات الخاصة بذات التاريخ، وبحد أدنى خمسمائة جنيه أسوة بما تم تقريره في السنة المالية السابقة، ثانياً تعزيز اعتماد بند المكافآت التشجيعية المدرجة بموازنة الفصل 8 مصلحة الشهر العقاري في السنة المالية 2017/ 2018 بالباب الأول بمبلغ 6500000 جنيه “ستة مليون وخمسمائة ألف جنيه، ثالثاً تصرف المكافأة طبعا للضوابط المرفقة رئيس القطاع لشؤون الديوان العام جمال حسين أحمد”.

Advertisements

وبعد أيام من إعلان وزير العدل المستشار “حسام عبدالرحيم” فقد تقرر اليوم من مساعد وزير العدل للشهر العقاري المستشار “ممدوح طبوشة” أمر إداري بمد ساعات العمل في جميع مكاتب الشهر العقاري حتى الساعة السادسة مساءً من أجل العمل على تحرير إقرارات تأييد مرشحي رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف المستشار “ممدوح طبوشة” أن القرار الإداري الصادر بخصوص مد ساعات العمل في مكاتب الشهر العقاري في جميع أنحاء الجمهورية تأتي في إطار العمل على تيسير إجراءات المواطنين المصريين الراغبين في تحرير إقرارات الترشح الرئاسي لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

أقرا المزيد تعرف على نصوص مشروع قانون “إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس”