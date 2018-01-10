“الحملة الانتخابية لخالد علي” تعلن خطتها للانتخابات الرئاسية القادمة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 بداية مارثون انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية سريعاً جداًّ بعد أن قامت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية بالعمل على تحديد الموعد النهائي والرسمي من أجل إجراء انتخابات الرئاسة المصرية، والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر مارس القادم من عام 2018.

وأعلن الحقوقي “خالد علي” وهو من بين المرشحين المحتملين خلال انتخابات الرئاسة المصرية القادمة حيث أعلنت حملته الانتخابات عن خطواتها خلال الفترة القادمة من أجل الإعلان عن موقفها من المشاركة في الانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2018 أم لا.

Advertisements

وأعلنت مديرة الحملة الانتخابية لخالد علي “هالة فودة” حيث أوضحت إن الحملة الانتخابية لخالد علي سوف تقوم على دراسة مخرجات المؤتمر الصحفي الذي قامت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال يوم الاثنين الماضي من الإعلان عن القرارات الانتخابية القادمة، وعليه أوضحت سوف تقرر الحملة الانتخابية لخالد علي موقفها من الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية أم لا، وأشارت خلال تصريحاتها الإعلامية أن الجدول الانتخابي يعد ضيق جداًّ ولا يسمح لأي مرشح بأداء الدور المطلوبة منه على أكمل وجه.

وقد أعلنت “هالة فودة” أن الحملة الانتخابية لخالد علي قد بدأت بالفعل في أعمالها من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة منذ عام كامل، وعملت بشكل مكثف خلال الست أشهر الأخيرة، وأوضحت أن هناك العديد من الظروف التي تعد تعجيزية والتي توجه الحملة الانتخابية لخالد علي وتعمل على إعاقة حركتها، وأكدت أن الحملة الانتخابية لخالد علي تقوم في الوقت الراهن على إجراء العديد من الاتصالات بالقوى السياسية من أجل الحصول على تأييدهم خلال الفترة الانتخابية القادمة.

وطالبت هالة فودة من الدولة المصرية بإجراء العديد من التسهيلات من أجل الحصول على توكيلات بطريقة إلكترونية من المرشحين من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية من أجل ضيق الوقت ولسهول الحصول على تجميع الأصوات الخاصة بتزكية الناخب لرئاسة جمهورية مصر العربية حيث نصت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل حصول الناخب على تزكية سيكون عليه أما الحصول على تزكية عشرين عضو من أعضاء مجلس النواب المصري، أو الحصول على خمسة وعشرين ألف صوت من الناخبين في خمسة عشر محافظة مختلفة على الأقل من المحافظات المصرية.

أقرا المزيد “منى البرنس” تجمع توكيلات من المصريين للترشح للانتخابات الرئاسية المصرية