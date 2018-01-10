أخبار الطقس اليوم الأربعاء 10/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الأربعاء في ساعات النهار طقس معتدل وذلك سوف يكون على أغلب المناطق في السواحل الشمالية من البلاد علي أن يكون الطقس مائل للدفء وذلك سوف يكون على محافظة والقاهرة والوجه البحري.

وأنه من المتوقع أن يمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد، كما جاء في تصريحات الأرصاد الجوية أنه سوف تشهد محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء طقس دافئ وأنه سوف تمتد ليصبح الطقس شديد البرودة في ساعات الليل.

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جاء في أخبار الطقس اليوم أنه من المتوقع أن تقل الرؤية الصباحية في ساعات الصباح الباكر وهذا يرجع إلى وجود الشبورة المائية الكثيفة كما يتوقع أن تمتد حتي تصل إلى شمال الصعيد، كما ورد في التصريحات أنه سوف تصل إلى حد الضباب في بعض الطرق الزراعية والصحراوية.

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة في المناطق الشمالية من البلاد، وبالنسبة إلى حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية شرقية خفيفة ثم تتغير وتصبح معتدلة.

وقد جاء في تصريحات خبراء الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلي حالة البحر المتوسط فقد توقع أنه سوف تكون خفيفة إلى معتدلة، وبالنسبة إلى حركة الموج توقع خبراء الأرصاد الجوية أنه سوف ترتفع حركة الموج خلال اليوم من متر إلى متر ونصف.

وعن حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون خفيفة وتتغير وتصبح معتدلة، وقد أكد الخبراء أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم من متر إلى متر ونصف وفيما يخص حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ورد أنها سوف تكون خلال اليوم الاربعاء كما يلي:

الإسكندرية 10 20

القاهرة 10 22

وسط الدلتا 10 22

بلطيم 13 20

سيوة 07 20

بورسعيد 14 19

مطروح 09 19

السلوم 11 18

رفح 06 18

الإسماعيلية 06 22

دمياط 14 19

العريش 06 18

نخل 02 17

نويبع 15 23

السويس 07 22

رأس سدر 10 22

الطور 09 21

شرم الشيخ 15 22

طابا 12 19

كاترين 05 21

الفيوم 09 22

بنى سويف 09 22

الغردقة 14 24

مرسى علم 15 23

سوهاج 09 23

المنيا 07 22

أسيوط 08 22

أسوان 11 26

أبو سمبل 13 25

قنا 09 24

الأقصر 10 25

أبو رماد 16 24

رأس حدربة 16 23

الوادي الجديد 08 24

شلاتين 17 25

حلايب 17 23.