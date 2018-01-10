تعرف علي قائمة السلع التي سيتم فرض القيمة المضافة عليها

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صرحت وزارة المالية، أنها اعتمدت القوائم النهائية للسلع التي سيتم فرض القيمة المضافة عليها وذلك من أجل إخضاعها للقانون الضريبي، ومن جانب أخر سيتم منع خدمات أخري من إخضاعها للقيمة المضافة، وذلك بسبب تحولها من ضريبة المبيعات إلى الضريبة المضافة، وتحتوي هذه القائمة على، 20 سلعة تابعة للبترول.

كما تم الكشف عن أسعاء السلع التي سوف يتم فرض القيمة المضافة عليها، حيث أصدرت وزارة المالية في بيانها أنهم بلغوا 20 سلعة سوف يطبق عليها القيمة المضافة وهم كلاً من كروت الشحن الخاصة بالمحمول، التبغ، الخدمات الطبية، تنظيم الرحلات ومنها الترفيهية، والسيارات، وقطع الغيار، السيارات غير المستخدمة في العمليات، خدمات الأطعمة، المشاركة في المؤتمرات، التبرعات، الخدمات الفندقية، أدوات الدعاية والكتابة، أتعاب المحاماه، خدمات النظافة، خدمات الملابس الرياضية، خدمات الحراسة، إنشاء الملاعب الرياضية، خدمات العمليات الإنشائية خارج المواقع، خدمات المحمول، خدمات الصحف.

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وبالنسبة إلى القيمة المضافة على السيارات، تُعد السيارات من الخدمات التي سيتم تطبيق القيمة المضافة عليها، ولكن أكد خبير بالسيارات، أن الارتفاع الذي ستشهده السيارات في الأيام المقبلة لم يكن سببها فرض الضريبة المضافة فقط، لأن أصحاب شركات السيارات يصرون على الحصول علي أرباح كثيرة جداً، ولكن ايضًا جاء التأثر الحقيقي بسبب الإرتفاع الملحوظ في قيمة العملات الأجنبية، الذي يجعل سعر السيارات يصل إلى الضعف من سعرها الحقيقي.

وأكد الخبير، أن ركود سوق شراء السيارات يرجع إلى عدة عوامل منها، ومنها رفع البنك المركزي سعر الفوائد الذي يجعل مقدم السيارة مرتفع كثيراً، لذلك لم يهتم الناس بشراء السيارات في الوقت الحالي.

وعن القيمة المضافة على كروت الشحن، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ فترة، بتطبيق القيمة المضافة على كروت الشحن، تصل إلى 30 % موضحاٌ آن کروت الشحن لن تزيد في أسعارها ولكن سيتم الخصم من الرصيد، وأضاف أن شركات المحمول كانت لا تفرض الضريبة على المواطن، وهي التي كانت تتحمل الضريبة وحدها.

وكانت الشركات بالحاجة إلى تطوير شبكاتها، لتقديم خدمة متميزة للعملاء، وأيضاً للتطوير الأجهزة الخاصة بالشركات، لذلك قامت الشركات بفرض الضريبة المضافة على أسعار الكروت، وأيضاً سوف يتم فرض القيمة المضافة خلال العام الجاري عليها.