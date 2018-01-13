النظر في قضايا داعش مصر وتنظيم جماعة الإخوان

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خلال الأسبوع الماضي، شهدت ساحات القضاء المصرية العديد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام، وبالتحديد في العاشر من شهر يناير يوم الاربعاء، حيث استعرضت قضايا هامة مثل محاكمة خلية داعش مصر وإعادة النظر في إجراءات قضية أحداث الذكري الثالثة لثورة يناير، المتهم فيها 120 متهما حيث كان صدر عنهم احكام غيابية في الجلسات الماضية.

وخلال الجلسة أصدرت المحكمة العسكرية قرار لمحاكمة المتهمين بالقضية الشهيرة المعروفة بخلية داعش مصر، والقضية مسجلة برقم 247 جنايات شرق القاهرة العسكرية لسنة 2016.

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ومؤخرا قامت النيابة العامة العسكرية، أصدرت قرار في القضية رقم 672 لسنة 2015، والمقيدة برقم 247 جنايات شرق القاهرة العسكرية لسنة 2016 بحبس 10 متهمين 30 يوم علي ذمة التحقيقات، وبعد ذلك تقوم بإحالتهم الي المحكمة.

قامت النيابة العامة بتوجيه التهم الي العديد من المتهمين المنتمين الي جماعة داعش مصر الإرهابية، التي تم تأسيسها علي أساس القيام بأعمال مخالفة للقانون والدستور، واعتناق الأفكار المغلوطة التكفيرية، وتقوم بحفظ الفضية واخواتها الي المحكمة العسكرية.

وقامت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن قنديل، إعادة إجراءات محاكمة 120 متهم بأحداث قضية الذكرى الثالثة لثورة يناير علي الحكم الصادر ضد المتهمين غيابيا وذلك بالسجن لمدة 10 سنوات.

ويذكر أن ترجع أصول القضية الي أحداث العنف التي قام بها المتهمون أثناء العام قبل الماضي وذلك بمحيط نقابة الصحفيين أثناء الذكرى الثالثة لثورة يناير، الذي أسفر عن مقتله 6 أشخاص وإصابة 25 شخصا، من بينهم عضو حركة 6 أبريل سيد وزة.

والجدير بالذكر أن الاتهامات التي أسندت النيابة الي المتهمين بالقضية عبارة عن القتل والتجمهر والشروع في قتل المواطنين والقيام بأعمال العنف واستعراض القوة والفوضى والإتلاف العمدى للممتلكات العامة بالإضافة إلى تكدير الأمن العام وإثارة الشغب و القيام بأعمال مخالفة للقانون.

قامت المحكمة العسكرية بالحكم علي 14 متهما لقضية تكوين عصابة مسلحة وذلك لتقوم بالتعدى علي المنشآت العسكرية والعامة في قضية رقم 185 لسنة 2016، الشهيرة والمعروفة إعلاميا بالخلايا النوعية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي كان عرضها استهداف أفراد الشرطة.

وقامت المحكمة العسكرية بتاجيل قضية خلية داعش مصر لجلسة 16 يناير وذلك لتقوم بسماع اخر شاهدين إثبات في القضية وايضا سماع طلبات المحامين.

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