بعد انتهاء مهلة تجديد البطاقة التموينية: تعرف على كيفية الحصول على الخبز والسلع

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كشفت بعض التصريحات الصادرة من المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، السيد ممدوح رمضان، بشأن كيفية الحصول على السلع التموينية بالإضافة إلى الخبز المقررين علي البطاقات التموينية بعد انتهاء مهلة الـ15 يوما.

حيث ورد أن مهلة ال15 يوم هي المهلة التي قد قررتها وزارة التموين من أجل الحصول على البطاقة التموينية الجديدة في بعض بعض الحالات التي يكون قد فقد فيها صاحب البطاقة بطاقته التموينية الخاصة سواء عن طريق”بدل فاقد أو بدل تالف”.

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وقد أكد ممدوح رمضان على أن الوزارة قد أصدرت العديد من التعليمات الخاصة والواضحة إلى السادة بدّالى التموين المقيدين في سجلات الوزارة لكي يتمكنوا من منح المواطن المستفيد “كارت” خاص يتمكن من خلاله القيام بصرف المقررات التموينية والخبز بكل سهولة.

جاء في تصريحات المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الصحفية التي كشف عنها اليوم أن لم يتم فرض سلع معينة من قبل الوزارة على بقالى التموين، وأكمل في حواره قائلاً: “من حق السادة بقال التموين المقيدين فى الوزارة طلب كافة السلع التي يرغبون بها والتي تتماشى بشكل عام مع أذواق المستهلكين التابعين إلى منطقته”.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه لا يوجد أي فرض من أي نوع في تلك الفترة علي السلع، كما اشار إلى أنه يجب على أى بقال أن يقوم بتقديم شكوي إلى مكتب السيد وزير التموين في حالة فرض سلع معينة عليه.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة قد أعلنت أن هناك العديد من الشروط الواجبة من أجل الحصول في الفترة القادمة على رخص البقالة التموينية من قبل الراغبين فى التعامل مع الوزارة، وقد أكدت وزارة التموين علي أنه يوجد في الفترة الحالية حوالي 30 ألف بقال تموينى يعملون في سجلات الوزارة.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة على أنه يوجد لديها حوالي 60 ألف طلب يدخلون ضمن قائمة الإنتظار حتي الآن بسبب وجود تخمة لديها في أعداد البقالين، ولهذا هي تؤكد على عدم حاجتها إلى بقالين جدد.